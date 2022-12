El hincha que se tatuó "Messi" en la cara y se arrepintió

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCmriyuopMZ3%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHWzk6xZBUQGyaJclJcYpcbX7yWuIAHCeIQOZBvkSPYhFwMOuu1hY94UhSJQAlsPs9tZA1LRpIDDQcG9f5RAYT0yEplERHjZCGSgacI28cZCJ4LZAvOVIGFNDedq6Yz1syTXc3hdfPKtrri9CYP8ONgEgfBqeGOgZDZD View this post on Instagram A post shared by Mike Jambs (@mike_jambs)

“No pensé decir esto tan pronto porque la verdad me sentí muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido, estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, de haber hecho eso”, relató en un video subido a su cuenta de Facebook y sentenció: "Me lo quiero borrar".

Maicol Quiñonez, conocido en redes como Mike Jambs, mostró en sus redes como fue todo el proceso del tatuaje. A los pocos días llegó el arrepentimiento: "He sido objeto de burlas, de rechazos; he sido juzgado y hasta he recibido amenazas, todo por un video que grabé y subí a mis redes sociales, en el cual se plasma y se ve que cumplo un reto que había prometido con mis amigos, que consistía en que si perdía me tenía que tatuar ‘Messi’".

Según Jambs, muchos le advirtieron que se iba a arrepentir. Hacía el final del video, pide la ayuda de sus seguidores: “Necesito la ayuda de alguien que sepa cómo ordenar el tatuaje, cómo quitarlo. Necesito sí o sí borrar el tatuaje”.