Los elogios del técnico de PSG para Lionel Messi

Lionel Messi fue la gran figura del triunfo 3 a 1 ante el Montpellier en condición de visitante, con un gol (el segundo) y participando en momentos clave del duelo, como la lesión de Kylian Mbappé, ya que "Leo" se puso el equipo al hombro y lo ganó en el complemento.

"Se adaptó el mediocampo para que Leo tenga mejores condiciones para jugar. Y hoy estuvo en su mejor nivel", fueron las palabras del DT francés sobre el capitán de la Selección argentina.

"Buscábamos liberarlo de ciertas cosas y en áreas interesantes con un mediocampo organizado de cierta manera. Ha estado al nivel en el que suele jugar. Hizo un gran Mundial, así que hay fatiga", explicó Galtier, quien ante la ausencia de dos grandes estandartes del equipo tuvo que modificar el esquema para que Messi fuera el conductor.

El entrenador también tuvo algunas declaraciones sobre la lesión de Mbappé, quien salió con un fuerte dolor en su pierna derecha, y aseguró que no se ve nada grave pero que lo evaluarán en los próximos días: "Tiene un golpe en la rodilla o atrás del muslo. No parece muy serio, no hay mucho de que preocuparnos. Veremos".

Más tarde se confirmaría el desgarro del delantero francés que lo deja fuera del duelo de Champions League ante Bayern Munich.