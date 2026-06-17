Lionel Scaloni elogió a Messi tras su noche perfecta ante Argelia: "No hay palabras, todo lo que diga está de más"

El entrenador de la Selección argentina valoró la actuación del capitán en la goleada 3-0 ante Argelia y destacó la capacidad del equipo para “saber sufrir” en un partido que, según reconoció, tuvo tramos complicados.

Consultado por la actuación del capitán, el entrenador fue contundente: “No hay palabras, todo lo que diga está de más” . En esa línea, remarcó que lo hecho por Messi ante el conjunto africano no fue una sorpresa, sino una continuidad de su carrera: “Es lo que viene haciendo hace 20 años, es una cosa que la gente del fútbol quiere ver” .

Más allá del resultado final, Scaloni reconoció que el partido tuvo momentos difíciles para la Selección argentina. “Esperemos que se rompan las estadísticas porque dicen que cuando se gana no se puede repetir. Este fue un partido durísimo, ellos hicieron un buen partido y nos pusieron por momentos en problemas ”, sostuvo.

El técnico explicó que el desarrollo del encuentro estuvo dentro de lo previsto por el cuerpo técnico y destacó la respuesta del equipo en los pasajes más incómodos. “Sabíamos que si ellos jugaban así, nosotros teníamos que ponernos el overol. El partido se dio como sabíamos que se iba a dar. Hubo momentos en los que pudimos tener más la pelota, pero supimos sufrir” , afirmó.

Además, Scaloni se refirió a la rotación dentro del plantel y dejó en claro que su intención es mantener involucrados a todos los jugadores de la delegación durante la competencia. “La idea es que todos estén arriba del barco”, expresó.

Argentina ganó con autoridad en su debut ante Argelia

La Selección argentina arrancó el Mundial 2026 con una victoria contundente: venció 3-0 a Argelia en Kansas City y sumó sus primeros tres puntos en el Grupo J. El equipo de Lionel Scaloni tuvo un inicio intenso, con acciones anuladas para los dos lados, pero después del primer gol logró acomodarse en el partido y manejar el desarrollo con mayor tranquilidad.

La gran figura de la noche fue Lionel Messi, autor de los tres goles. El capitán abrió el marcador en el primer tiempo con un remate impresionante desde afuera del área, tras un pase vertical de Rodrigo De Paul, y encaminó un partido que Argentina terminó controlando. A partir de esa ventaja, la Selección encontró más circulación, bajó la tensión del debut y empezó a imponer condiciones con la pelota.

enzo fernández @seleccionargentina La Selección Argentina ganó en su debut y ya piensa en su próximo rival: Austria.

En el segundo tiempo, Scaloni movió el banco y la Selección terminó de liquidar la historia. Messi marcó el 2-0 después de un remate de Alexis Mac Allister y un rebote de Luca Zidane, y más tarde firmó el 3-0 tras una asistencia de Nico González, con una definición baja contra un palo. Con el resultado a favor, Argentina administró la ventaja, hizo correr la pelota y cerró una actuación sólida en su estreno mundialista.

El cierre también dejó una de las imágenes de la noche: Messi fue reemplazado bajo una enorme ovación después de completar su hat-trick. Nicolás Otamendi ingresó por Cuti Romero y quedó como capitán, mientras el equipo terminó el partido con autoridad y sin sobresaltos.