Un helicóptero se desplomó sobre una cancha de tenis en Palermo

El incidente aéreo dejó a tres ocupantes bajo atención médica tras impactar en un predio deportivo porteño. La intervención rápida de los equipos de emergencia permitió estabilizar la situación en minutos.

Los tres ocupantes de la aeronave sobrevivieron.

Un helicóptero con tres personas a bordo se precipitó este jueves por la noche sobre una cancha de tenis ubicada en Jerónimo Salguero al 3400, en el barrio porteño de Palermo. Según informaron fuentes del SAME, en la aeronave viajaban el piloto y dos pasajeros —un hombre y una mujer— que resultaron heridos y fueron asistidos en el lugar antes de ser trasladados al Hospital Fernández.

La nave, de la empresa Hangar Servicios, cayó en las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex KDT) y terminó totalmente destruida. El siniestro provocó un amplio despliegue de equipos de emergencia y generó el corte preventivo de la zona.

Los equipos de emergencia explicaron que el impacto se produjo como consecuencia de un desperfecto técnico. Minutos después del siniestro, los ocupantes lograron salir por sus propios medios y fueron encontrados conscientes y con vida. “Al momento son asistidos por bomberos y SAME. La situación se encuentra controlada”, indicaron desde los servicios sanitarios.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 en el predio ubicado frente a la sede de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (Dinesa), lo que permitió un rápido despliegue de móviles. De acuerdo con la ampliación del SAME, el piloto es quien presenta lesiones de mayor gravedad, mientras que uno de los pasajeros sufrió politraumatismos y la mujer se encuentra en buen estado general.