Lionel Scaloni le respondió a Kylian Mbappé tras la polémica comparación: "Es evidente que..."

"La realidad es que no puede ser más importante una cosa u otra cuando no están los mejores" , afirmó Scaloni y destacó: "Si juntamos los títulos del mundo con los sudamericanos que no están en la Eurocopa, son 10 en total" , por las cinco de Brasil , tres de Argentina y dos de Uruguay . Mientras que Europa tiene 12 títulos , casi la misma cantidad.

"Él tiene su opinión, (Luka) Modric dijo lo contrario y los dos son europeos. No porque uno de una opinión tiene que ir a misa. Yo tengo la mía y tampoco es que solo valga la mía, pero es evidente que mas allá de todo lo que se diga, hay selecciones que cuando van al Mundial no solo animan, también ganan. Chile también, me olvidé de Chile, cada vez que va a un Mundial lo hace muy bien. Son selecciones que no me animaría a decir que no son de las mejores", sentenció el entrenador campeón de la Selección Argentina.