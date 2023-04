Lisandro Martínez se pierde el resto de la temporada: sufrió una fractura

Luego del partido, el entrenador Erik ten Hag habló sobre la lesión de Martínez: "Hemos visto que abandona después de un momento en el que no había ningún oponente involucrado, así que no se ve bien. Vamos a tener que esperar. No puedo decir qué es, pero no parece el área del Aquiles".

Si bien la secuencia de cómo se lesiono el campeón del mundo en Qatar 2022 generó preocupación e incertidumbre, finalmente los resultados arrojaron que fue más leve de lo imaginado, pero que igualmente deberá aguardar la recuperación y significará una baja sensible para una defensa que encontró su rumbo con un gran nivel del ex Defensa y Justicia.