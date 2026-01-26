Mundial 2026: qué es FIFA PASS que agiliza la Visa para Estados Unidos y cómo obtenerlo + Seguir en









El país norteamericano y el ente que regula al fútbol en el mundo establecieron un método que facilitará los trámites de los fanáticos.

El trámite que facilitará la vida de los visiten Norteamérica para ver la Copa del Mundo. Patrick Smith/Getty Images

Las naciones encargadas de llevar adelante el Mundial 2026 tienen todo listo para recibir a millones de personas apasionadas por el fútbol. Pero tanto México como Canadá y Estados Unidos tienen ciertos requisitos para ingresar al país, algo que los fanáticos deberán tener en cuenta.

La FIFA organizó una manera ágil para quienes vayan a presenciar la Copa del Mundo, la cual permitirá ingresar a Norteamérica con mayor facilidad, aunque aún con algunos trámites normales para obtener la visa, pero con una prioridad que ayudará a muchos.

Mundial 2026 México Andrew Harnik/Getty Images Estados Unidos, México y Canadá tienen todo listo para recibir a la Copa del Mundo. Andrew Harnik/Getty Images Qué es el FIFA PASS y cómo funciona para el Mundial 2026 El FIFA PASS es un sistema voluntario creado para facilitar el acceso a turnos consulares a personas que ya cuentan con entradas para el Mundial 2026 y necesitan tramitar la visa para ingresar a Estados Unidos. Su objetivo es ordenar y priorizar las solicitudes vinculadas exclusivamente al evento, ante un volumen récord de viajeros.

El mecanismo no reemplaza el trámite migratorio ni garantiza la aprobación de la visa. Funciona como una vía preferencial para obtener una cita más rápida en embajadas y consulados, siempre que el solicitante cumpla con todos los requisitos exigidos por las autoridades estadounidenses y supere la evaluación habitual.

TRUMP-COPA-DEL-MUNDO Estados Unidos aportará 11 sedes de las 16 que tendrá disponible la Copa del Mundo. La herramienta está pensada, sobre todo, para países donde los tiempos de espera actuales son muy extensos. En cambio, quienes pertenecen a naciones incluidas en el sistema de exención de visa o ya tienen turnos disponibles no necesitan utilizar este sistema especial.

Cómo tramitar el FIFA PASS El acceso al FIFA PASS está vinculado de manera directa a la compra de entradas oficiales para el Mundial 2026. Una vez confirmada la tenencia del ticket, la propia FIFA informa al usuario sobre la posibilidad de adherir al sistema y brinda las instrucciones para iniciar el proceso de forma voluntaria. El primer paso consiste en ingresar a la cuenta personal de FIFA y completar el formulario de suscripción al FIFA PASS. A partir de allí, el solicitante debe avanzar con el trámite regular de visa, que incluye la carga de datos personales, la presentación del formulario correspondiente y el pago de la tasa consular. Una vez completada esa instancia, se habilita la posibilidad de acceder a una cita prioritaria para la entrevista. En ese encuentro, el solicitante debe informar que cuenta con una entrada para el Mundial. Si los datos coinciden, el sistema permite adelantar los plazos, aunque la decisión final sobre la visa sigue estando en manos de las autoridades migratorias.