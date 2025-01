Los equipos deportivos más rentables del mundo en 2025

El mundo del deporte no solo está lleno de emociones y rivalidades, sino también de cifras astronómicas que reflejan el poder económico de las franquicias más exitosas. En 2025, los equipos deportivos más rentables generan ganancias operativas que desafían la imaginación y consolidan su posición como verdaderos gigantes financieros. Este artículo explora el ranking de las 20 franquicias más rentables del mundo, los secretos detrás de su éxito y las tendencias que moldean este lucrativo sector.

Los Dallas Cowboys encabezan la lista como el equipo deportivo más rentable del mundo. Con ingresos operativos estimados en u$s 564 millones en 2023 , el equipo propiedad de Jerry Jones marca una diferencia significativa frente a su competidor más cercano. Los Cowboys no solo son los más valiosos, con una tasación de u$s10.100 millones , sino también un modelo de éxito empresarial gracias a su capacidad de generar ingresos locales cercanos a los US$800 millones . Esta cifra incluye ventas de entradas, merchandising y patrocinio, y supera por mucho a cualquier otra franquicia de la NFL.

El modelo de negocio de los Cowboys también incluye el control total de su estadio, el AT&T Stadium, lo que les permite maximizar ingresos provenientes de eventos no deportivos, como conciertos. Esta estrategia también se replica en otros equipos de la NFL, que dominan el ranking con nueve franquicias en el top 20.

Los Los Angeles Rams, con ingresos operativos de u$s286 millones, y los New England Patriots, con US$261 millones, completan el podio. Ambas franquicias también destacan por su capacidad de generar ingresos locales y aprovechar los acuerdos de derechos televisivos de la NFL, que garantizan a cada equipo u$s323 millones anuales.