El mundo Boca espera ansioso por el sorteo de la Copa Libertadores 2026, a realizarse este jueves 19 de marzo desde las 20:00 hs.
Los posibles rivales de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
Esta noche se realizará el sorteo de la Copa Libertadores, donde el "xeneize" volverá a participar tras una sequía de dos largos años.
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El bolillero tendrá a los 32 conjuntos distribuidos en 4 bombos. La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Luego habrá un receso por el Mundial 2026 y los octavos de final arrancarán el 11 de agosto.
Libertadores 2026: los posibles rivales de Boca
El equipo argentino será uno de los cabezas de serie, por lo que evitará a los dos máximos candidato: Flamengo y Palmeiras. También a Fluminense, Peñarol, Nacional, Liga de Quito e Independiente del Valle.
En el bombo 2 no podrá enfrentar a Lanús ni a Estudiantes, porque no pueden jugar equipos del mismo país. Aquí, los rivales a evitar son los brasileños Cruzeiro y Corinthians, mientras que Bolívar también siempre es un adversario complicado con la altura. Cierran este bombo Libertad, Cerro Porteño y Universitario.
El bombo 3 no tiene equipos de Brasil pero sí dos colombianos que pueden ser difíciles: Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe. También hay otro equipo boliviano de la altura, Always Ready. Completan el bombo Universidad Católica, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira y Cusco (junto a Rosario Central, que no puede enfrentar a Boca).
En el bombo 4 aparece un equipo de Brasil debutante en la Copa, Mirassol. También dos colombianos que llegan desde la fase previa: DIM y Tolima. Además, Universidad Central de Venezuela, Sporting Cristal y Barcelona de Guayaquil. Platense e Independiente Rivadavia no son posibilidades.
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