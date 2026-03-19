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Esta noche se realizará el sorteo de la Copa Libertadores, donde el "xeneize" volverá a participar tras una sequía de dos largos años.

Los posibles rivales de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El mundo Boca espera ansioso por el sorteo de la Copa Libertadores 2026, a realizarse este jueves 19 de marzo desde las 20:00 hs.

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El bolillero tendrá a los 32 conjuntos distribuidos en 4 bombos. La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Luego habrá un receso por el Mundial 2026 y los octavos de final arrancarán el 11 de agosto.

Libertadores 2026: los posibles rivales de Boca El equipo argentino será uno de los cabezas de serie, por lo que evitará a los dos máximos candidato: Flamengo y Palmeiras. También a Fluminense, Peñarol, Nacional, Liga de Quito e Independiente del Valle.

En el bombo 2 no podrá enfrentar a Lanús ni a Estudiantes, porque no pueden jugar equipos del mismo país. Aquí, los rivales a evitar son los brasileños Cruzeiro y Corinthians, mientras que Bolívar también siempre es un adversario complicado con la altura. Cierran este bombo Libertad, Cerro Porteño y Universitario.

El bombo 3 no tiene equipos de Brasil pero sí dos colombianos que pueden ser difíciles: Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe. También hay otro equipo boliviano de la altura, Always Ready. Completan el bombo Universidad Católica, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira y Cusco (junto a Rosario Central, que no puede enfrentar a Boca).

En el bombo 4 aparece un equipo de Brasil debutante en la Copa, Mirassol. También dos colombianos que llegan desde la fase previa: DIM y Tolima. Además, Universidad Central de Venezuela, Sporting Cristal y Barcelona de Guayaquil. Platense e Independiente Rivadavia no son posibilidades.