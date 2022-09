Los Pumas cayeron 38-21 ante Sudáfrica, por la Championship

Sudáfrica es el campeón de la Rugby Championship 2021, pero no pudo repetir, ya horas antes Nueva Zelanda venció a Australia por 40 a 14 y quedó primero por octava vez desde que de juega este certamen, que reúne a las potencias del cono sur.

En este encuentro, restando apenas 10 minutos, Argentina se colocó 21-24, con try de Matías Moroni convertido por Boffelli, y pareció dirigirse a una posible hazaña, pero finalmente no pudo avanzar en el terreno, perdió la pelota, y terminó el local quien anotó el try que estiró la ventaja a 17, algo excesivo según el trámite del partido.

Juan Martín González y Lucas Bertranou anotaron previamente los tries nacionales, que pusieron siempre el trámite a tiro, hasta que, como quedó dicho, finalmente Sudáfrica fue la que anotó un try sobre los 40 del ST, y estiró más de la cuenta el score.

Los Pumas, de esta forma, quedaron en la cuarta posición, con 9 unidades, en tanto que el campeón resultó, nuevamente, Nueva Zelanda. Sudáfrica y Australia cerraron segunda y tercera, respectivamente.