El mensaje del capitán de Los Pumas, Pablo Matera, en medio el escándalo

UPOKS3KC6JDJDHHLF7OBQCGVJE.jpg

“En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo”, escribió en su cuenta de Instagram con una foto suya de chico dentro de una jaula con un cachorro de león dormido.

Además de Matera, a quien se le retiró la capitanía de Los Pumas, sus compañeros Guido Petti, segunda línea, y Santiago Socino, hooker, también salieron a pedir disculpas por mensajes que habían publicado en el mismo tono.

YXZO4KE7CNBBXL7WOKHNYVUXJ4.jpg

“Como es de público conocimiento, se han difundido posteos que hice en Twitter en el año 2012. Quería decirles que estoy muy apenado y avergonzado por lo que alguna vez dije. Sin ánimos de justificarlo por los 8 años que pasaron, esos mensajes, que hoy repudio completamente, no representan en absoluto a la persona que soy hoy. Me equivoqué y quiero expresarles mis más sinceras disculpas”, escribió Guido Petti.

Por su parte, Santiago Socino, casi al mismo tiempo que sus compañeros, publicó: “Buenas noches. Estoy muy arrepentido y avergonzado de mis dichos que se viralizaron durante el día de hoy. Quiero pedir disculpas a quienes pude haber ofendido con lo que dije en ese momento, y lo que repudio absolutamente. Nunca dimensioné lo que podía llegar a causar, y no busco tampoco justificarlo con la inmadurez con la que me manejé. Pido disculpas también a mi familia y a mi club, es la manera en la que nunca quisiera representarlos”.

EZTA7HAF2RFLPE4XTNTBBY3K4E.jpg

Mientras tanto, el Inadi publicó un fuerte comunicado y su titular, Victoria Donda, le pidió a la Unión Argentina de Rugby “que tome cartas en el asunto”.

“Ante los hechos de público conocimiento, desde el INADI expresamos nuestra preocupación por los dichos racistas y discriminatorios realizados por distintos miembros del plantel del Seleccionado Nacional de Rugby”, escribieron desde la cuenta oficial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en repudio a dichos racistas y discriminatorios de los jugadores de Los Pumas.

“Estos tuits muestran que el racismo sí anida en Argentina y el Estado tiene que trabajar para que deje de existir. Creo que la UAR tiene que tomar cartas en el asunto”, afirmó la titular del nuestro organismo Victoria Donda y recordó que el INADI está a disposición de todas las federaciones, clubes e instituciones deportivas que deseen capacitar a sus planteles en materia de prácticas antidiscriminatorias. “En lo que va del año ya son varios los clubes que se sumaron a este esfuerzo”, precisaron.

Pablo Matera fue cuestionado por buena parte de la afición argentina al deporte por la ausencia de un homenaje puntual hacia la figura del astro Diego Maradona -quien falleció la semana pasada, a los 60 años- en ocasión del partido que disputó el sábado pasado ante los All Blacks.