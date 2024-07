Los Pumas7 sufrieron la hostilidad francesa y quedaron eliminados

Cayeron ante Francia por 26-14 en un estadio que no paró de silbarlos. Ante un muy mal primer tiempo, el mejor complemento no alcanzó para la remontada y se bajan de la pelea por la medalla. El sábado jugarán por el quinto puesto.

El equipo argentino pudo remontar un partido que se había puesto 21 a 0 después de dos tries de Rodrigo Isgro y Marcos Moneta y las posteriores conversiones de Santiago Mare y Joaquín Pellandini pero no alcanzó para empatar el partido.

Los tries fallidos de Moneta y Matías Osadczuk, por no apoyar la pelota en el ingoal, no le permitieron a los argentinos imponerse en el marcador cuando estaban en su mejor momento, y lo pagaron caro con otro try de Antoine Dupont en el cierre del partido.

Rodrigo Isgró y Marcos Moneta.

Los silbidos en la salida de Los Pumas7

Las declaraciones de Santiago Álvarez