Los sentidos mensajes de las figuras del mundo del fútbol a Lionel Messi por su despedida de la Selección

La función final de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina en el estadio Monumental no solo conmovió a los hinchas presentes, sino que desencadenó un impacto global en el mundo del deporte.

Tras lucirse con un gol y dos asistencias en el amistoso frente a Benín, el capitán cerrado un ciclo glorioso que motivó inmediatas reacciones de personalidades que compartieron cancha y vida con él.

El FC Barcelona , la institución que lo vio crecer y convertirse en leyenda, no se quedó afuera de los reconocimientos y le dedicó emotivas palabras al argentino en sus redes oficiales: "Orgullosos de haberte visto crecer y transformar la historia de este deporte. Gracias por hacer feliz al fútbol mundial con la celeste y blanca, Leo. Esta siempre será tu casa".

Uno de los mensajes más profundos llegó por parte de su amigo personal y compañero en el I nter Miami , Luis Suárez : "Gordo, hoy dejás un legado lleno de récords, de grandes momentos y de recuerdos imborrables como jugador de tu Selección. Marcaste la historia del fútbol sudamericano y el fútbol mundial. Allá donde fuiste dejaste tu huella pero siempre respetando a tus rivales y eso te hace mucho más grande. Felicitarte por cada logro conseguido, porque nunca bajaste los brazos, porque a muchos nos enseñaste que si uno quiere cumplir sueños se pueden cumplir. Sos un ejemplo como JUGADOR, eso está más que claro, pero un GRAN ejemplo como persona, como compañero y como amigo. Gracias, gracias, gracias! Eternamente AGRADECIDO por haber sido contemporáneo. TE QUIERO MUCHO!".

El Inter Miami CF , su actual equipo en los Estados Unidos, se sumó a las dedicatorias celebrando el privilegio de contar con el astro en sus filas y acompañarlo en el tramo final de su carrera profesional.

No final whistle for greatness. See you in Miami, Leo Messi https://t.co/4eJ2EUl2f7 https://t.co/icssZRJ6pq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 7, 2026

Por su parte, Ángel Di María, ladero de mil batallas con la Albiceleste, volcó toda su emoción en sus redes: "Tuve el privilegio de haber nacido en tu generación. De poder haberte disfrutado tantos años de fútbol. Hoy cerras esa puerta que todos los argentinos nunca quisimos escuchar que ibas a cerrar. Pero ese día llegó y hoy como todo argentino quiero decirte muchas muchas gracias por todo lo que hiciste por nuestro país. Por dejar nuestra bandera en lo más alto en el mundo entero. Y si tuve ese privilegio de jugar durante 18 años a tu lado. De poder ser más que un compañero de fútbol, de poder compartir asados, equipo, selección y muchas cosas más. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia vos por todo ese cariño que siempre me diste. Nuestra bandera va a estar siempre en lo más alto gracias a vos. Te quiero mucho amigo. EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS".

La nueva generación que logró la gloria junto a él también expresó su gratitud. Julián Álvarez rememoró sus inicios admirándolo desde niño: "Que privilegio compartir cancha y tantos momentos con vos. Primero te admiré como un nene, como millones de argentinos que crecimos soñando con ser futbolistas gracias a vos. Despues tuve la suerte de conocerte, ser tu compañero y vivir cosas que nunca voy a olvidar. Gracias por todo lo que nos diste, por representar a nuestro país de la manera que lo hiciste y por dejarnos un legado que va mucho más allá del fútbol. Te vamos a extrañar mucho con la celeste y blanca. Para mí vas a ser siempre el más grande. MUCHAS GRACIAS LEO".

A su vez, el arquero Emiliano 'Dibu' Martínez sumó un sentido mensaje en el que también incluyó a Nicolás Otamendi: "A veces lo dificil del futbol es decir adios @nicolasotamendi30 @leomessi. Los partidos que me toco estar atras de ustedes los defendi con corazon y con todo lo que pude Los amo sean felices".

Las muestras de afecto llegaron asimismo desde la dirigencia institucional. El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, resaltó la trascendencia de la velada: "Quiero agradecer a Lionel Messi y a la Asociación del Fútbol Argentino por la invitación a la despedida de de Leo de la Selección. Un honor ser parte de un momento histórico. Fue una gran noche en el Monumental". En sintonía, el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, le dedicó la frase "De corazón, para el mejor del Mundo", acompañada por una extensa carta pública en sus plataformas digitales.

Qué difícil despedir una etapa así.Ayer tuvimos el privilegio de estar ahí, compartiendo con vos, Leo, tu último partido con la Selección. Tantos años, tantos momentos y tantas historias que quedan para siempre.Un honor gigante haber sido tu compañero y haber corrido a tu lado en cada partido. Gracias por guiarnos, por enseñarnos a no bajar los brazos nunca y por darnos la alegría más grande a todos los argentinos.Y qué decir de vos, Ota. Tantos años compartiendo vestuario, tantas batallas y tantos momentos. Un orgullo haberlo vivido a tu lado.Gracias por tanto — Nico Tagliafico (@nico_taglia) October 7, 2026

Asimismo, Nicolás Tagliafico, campeón del mundo y subcampeón del mundo con Leo Messi en Qatar y Estados Unidos, respectivamente, también se sumó a las muestras de afecto y le dedicó un emotivo posteo al capitán.