Lourdes Carlé atraviesa su mejor semana en Madrid: venció a una top 20 por primera vez y está en tercera ronda

A las dos victorias que obtuvo en la qualy, ahora se le suman las dos del cuadro principal. En la primera rueda, Lourdes Carlé había superado el miércoles a la británica Emma Raducanu, campeona del US Open en 2021 y ex top ten. Hoy, en el court número 4 de la Caja Mágica de Madrid, la argentina se lució ante una rival de jerarquía, que en octubre de 2022 llegó a ser N°9 del mundo y que cuenta con dos títulos individuales de WTA.

Nadia Podoroska (66°) no pudo seguir avanzando en el WTA 1000 de Madrid. Tras una exitosa presentación, ante Katerina Siniakova (40°), la rosarina no tuvo opciones ante la estadounidense Emma Navarro (23ª), quien se impuso por 6-2 y 6-1 en 1h 11m.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNtenis/status/1783485773691371913&partner=&hide_thread=false ADIÓS, NADIA.



Una impecable Navarro terminó con la ilusión de Podoroska en la Caja Mágica. #Madrid https://t.co/CbwGUnkO6B — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 25, 2024

No supo encontrarle la vuelta para doblegar a la norteamericana, quien se exhibió muy firme tanto al sacar como al devolver. De esta manera, Nadia Podoroska concluyó su aventura en la Caja Mágica de Madrid, habiendo sumado un triunfo ante una jugadora de mejor ranking.

Pedro Cachín se sacó la mufa en el Masters 1000 de Madrid

Pedro Cachin (91°), quien logró en el Masters 1000 de Madrid su primera victoria en el circuito ATP desde julio de 2023, dijo que esto no cambia su pensamiento porque lo importante es el proceso.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ATPTour_ES/status/1783477133047656940&partner=&hide_thread=false "La vida va mucho más allá de victorias o derrotas".



@pecachin1 reflexionó con perspectiva tras volver a vencer seis meses después en el circuito.@MutuaMadridOpen | #MMOPEN — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) April 25, 2024

"Por supuesto que estoy muy contento, pero no cambia mi pensamiento. Ni cuando gano me pongo muy arriba ni cuando pierdo me pongo muy abajo. No hay que dramatizar tanto según qué situaciones. Creo que la vida va mucho más allá que victorias o derrotas", afirmó el cordobés tras imponerse al austríaco Sebastian Ofner (45°), por 6-3 y 6-3 en 1h 21m. Octavo finalista en Madrid el año pasado, se medirá en la siguiente ronda con el estadounidense Frances Tiafoe (21°).