Marcelo Gallardo, contundente tras la dura derrota ante Atlético Mineiro: "No nos salió nada"

En la conferencia de prensa posterior al complicado encuentro de este martes que vivió el elenco "Millonario" frente a los dirigidos por el argentino Gabriel Milito , correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores , el "Muñeco" confesó que no perdió las esperanzas de conseguir revertir la situación, pero fue realista al sostener que no será tarea fácil.

"No salió absolutamente nada de lo que planificamos e intentamos desarrollar en la previa. Cuando no fluye, es difícil hacer un análisis. Fuimos un equipo que sufrió en todas las líneas y con un rival con jerarquía lo pagás caro. No fuimos el equipo duro que queríamos ser", aseveró.