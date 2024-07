Martín Demichelis se fue de River ¿Qué dijo en su última conferencia?

"Me había quedado la herida de no haber podido volver como jugador. Haber vuelto como entrenador y haber salido campeón me hizo muy feliz. Los que no me conocen pueden llegar a pensar que voy a guardar rencor. Cuando termina un ciclo es fácil enojarse. Pero yo no me enojo. Estaré eternamente agradecido a Brito, Patanian, Villarroel, Barrionuevo, Enzo Francescoli y Leo Ponzio. Ellos jamás fueron irrespetuosos conmigo", señaló Demichelis.