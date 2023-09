Martino habló sobre el "cansancio" de Messi y la posibilidad de volver antes al Inter Miami

El DT Gerardo "Tata" Martino consideró que Lionel Andrés Messi tiene "cansancio" y se refirió a la chance de que vuelva antes a Miami , mientras su par de la Selección, Lionel Scaloni , no confirma si el 10 estará en el segundo partido de esta fecha de Eliminatorias , ante Bolivia en La Paz .

Martino , sostuvo que según los informes que recibió por parte del Seleccionado Argentino lo de Messi serían "síntomas de cansancio" y que no cree que regrese a la Major League Soccer antes de tiempo.

En Estados Unidos, se hicieron eco de esto y al ser consultado, el técnico explicó: "En principio no parece nada importante sino síntomas de cansancio, por lo menos el reporte que tenemos después del partido y tenemos que esperar para saber con mayor precisión".

messi lo celso curazao.jpg @Argentina

Además, sobre la posibilidad de que se reincorpore al conjunto rosa, el Tata contó: "No es algo que me animaría a decir. Creo que hoy (viernes) puede ser un día importante, pero tampoco me imagino que si él tiene posibilidades de jugar con Bolivia tenga posibilidades de regresar antes".