Matilde Itzcovich: Conmoción en Uruguay por la muerte de la joven promesa del automovilismo

La pérdida de Matilde Itzcovich, una jovencita de apenas 16 años, conmocionó al mundo del automovilismo en Uruguay y enluta al deporte en el mundo.

Matide tenía 16 años y un futuro prometedor en el mundo del automovilismo en el que ya había marcado grandes hitos para su país.

La Federación Uruguaya de Karting (FUK) confirmó la muerte de Matilde Itzcovich, la promesa del automovilismo uruguayo. En sus redes sociales, la federación escribió: "La Federación Uruguaya de Karting expresa su más hondo pesar por el fallecimiento de Matilde Itzcovish, sentimiento que se extiende a todos quienes integran la familia del karting".

La noticia del fallecimiento de la adolescente de 16 años conmocionó al mundo deportivo y generó un gran impacto emocional, en particular porque aún se desconocen las causas de su muerte y no trascendió que hubiera sufrido ni enfermedad ni siniestro alguno. Algunas versiones -radio Sarandí AM 690 -sugirieron que la adolescente podría haberse quitado la vida.

El deporte uruguayo está de luto por el fallecimiento de Matilde Itzcovich Matilde, feliz en el podio. Las imágenes de su Instagram personal devuelven el recuerdo de una jovencita feliz. Gentileza @matilde_itzcovich Quién era Matilde Itzcovich A sus 16 años, Matilde Itzcovich era una de las deportistas uruguayas más destacadas en el automovilismo. Fue la primera deportista de ese país en conseguir la clasificación al Campeonato Mundial FIA categoría OK-MN, en el que alcanzó la fase final el año pasado.

A pesar de ser tan joven, la deportista consiguió enormes logros representando a su país. Itzcovigh tenía una competencia programada para el fin de semana, pero por el luto y para acompañar en el duro momento a su familia y seres queridos, decidieron cerrar el Polideportivo en Mercedes.

Matilde Itzcovich, la joven promesa del deporte uruguayo Junto a su karting, antes de la largada. Matilde era una real promesa para el automovilismo. Matilde Itzcovich en Instagram En su último posteo en redes sociales, la joven deportista había compartido un reel en Instagram en el que mostraba cómo era su proceso de recuperación después de una lesión. Lo subió el 5 de mayo. Tocando música en una guitarra, té en mano y leyendo. "Este mes de abril me lo tomé para volver con más fuerzas, una lesión que no ayudó pero sigo poniéndome más fuerte cada día y esta semana retomo las prácticas que tanto amo", escribió Itzcovich, y cerró con un agradecimiento a sus seguidores: "Gracias por su apoyo de siempre".

Matilde competía al igual que su hermano menor, Manuel siguiendo los pasos de su papá, Mauricio Itzcovich, corredor de rally que dejó su carrera para acompañar a sus hijos en su deseo de convertisrse en corredores. Así fue como Matilde comenzó tímidamente en el mundo del karting hasta dar pasos agigantados. Como su experiencia en la F! Academy. “Empecé el año con un gran desafío, feliz de poder competir afuera y más allá del resultado para mí es un aprendizaje constante. Queda mucho camino, pero sé que voy pisando seguro!”, señaló en sus redes tras su participación en Portimao este año. Con solo 16 años y un futuro por delante, la muerte de Matilde enluta el deporte juvenil mundial y el automovilismo en particular.

