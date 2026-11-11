Murió "repentinamente" el embajador de Rusia en EEUU a los 66 años.

Alexandre Darchiev falleció este miércoles 11 de noviembre. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso confirmó la noticia, pero no informó las causas ni el lugar de su muerte.

El embajador ruso en EEUU , Alexandre Darchiev, murió repentinamente este miércoles 11 de noviembre a los 66 años , según anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. La cancillería confirmó su fallecimiento, aunque no ofreció detalles sobre las causas ni el lugar en el que ocurrió.

"La dirección y el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia tienen el profundo pesar de anunciar el fallecimiento repentino, ocurrido el 11 de noviembre (...), de Alexandre Nikitich Darchiev", indicó el organismo en un comunicado.

El ministerio lo describió como un "diplomático sobresaliente, un líder experimentado, un buen camarada y mentor" , además de destacar su trayectoria como especialista en asuntos estadounidenses y su trabajo en una de las áreas más importantes de la política exterior rusa.

Darchiev había asumido sus funciones en Washington en marzo de 2025, en pleno acercamiento diplomático entre Rusia y EEUU impulsado por los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump , especialmente en torno a la guerra en Ucrania.

Alexandre Darchiev falleció este miércoles 11 de noviembre. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso confirmó la noticia, pero no informó las causas ni el lugar de su muerte.

En 2021 había sido nombrado director del Departamento de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. A principios de 2025 quedó a cargo de los asuntos vinculados con toda la región del Atlántico Norte, que comprende Reino Unido, Irlanda, Canadá y EEUU.

Entre 2014 y 2021 se desempeñó como embajador ruso en Canadá. En Washington, reemplazó a Anatoli Antonov, quien había dejado el cargo vacante en octubre de 2024, en medio de las tensiones entre Moscú y la administración de Joe Biden por el conflicto en Ucrania, iniciado en 2022.

Darchiev era hijo de Nikita Darchiev, quien también había desarrollado una carrera diplomática y se desempeñó como consejero de la embajada rusa en Hungría.

El antecedente de otro diplomático ruso que murió repentinamente en Nueva York

La muerte de Darchiev recuerda al fallecimiento de otro representante diplomático ruso. En febrero de 2017, Vitaly Churkin, enviado de Moscú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), murió repentinamente en Nueva York a los 64 años.

Al momento de su muerte, Churkin era el embajador con más tiempo en el Consejo de Seguridad de la ONU, organismo en el que se desempeñaba desde 2006. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, lo había definido como un "profesional excepcional y diplomático del pueblo".