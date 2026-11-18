Alejado de la competencia desde fines de 2024, el exjugador de la Selección Argentina sorprendió al mostrar su faceta más íntima tras un retiro espiritual en las sierras de Córdoba.

Conte compartió con sus seguidores el profundo proceso de autodescubrimiento que transita lejos de las canchas.

A cinco años de haber quedado en la historia grande del deporte nacional por su actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio, Facundo Conte atraviesa un presente completamente distinto . El exatacante de la Selección Argentina de vóley decidió abrir las puertas de su intimidad para compartir una profunda transformación personal vinculada a la espiritualidad, la meditación y el autoconocimiento.

A través de un extenso video y una serie de fotos publicadas en su cuenta de Instagram, uno de los máximos referentes del combinado albiceleste dejó ver una faceta inédita , muy lejos del lado conocido como atleta de elite.

En su reciente publicación, Conte relató los detalles de una experiencia transformadora que vivió en las sierras de Córdoba , dentro de un espacio llamado Tierra Sagrada. Allí formó parte de un retiro comunitario junto a integrantes de la tribu amazónica Yawanawá , con quienes realizó una ceremonia tradicional de ayahuasca y participó de rituales con tinturas naturales en el rostro e instrumentos musicales.

A través de un extenso video y una serie de fotos publicadas en su cuenta de Instagram, Conte mostró su cambio de vida.

El exdeportista reconoció que dar este paso frente al público le generó nerviosismo, pero sintió la necesidad genuina de hacerlo: “Estoy acá con toda la vergüenza del mundo y el miedo que me representa expresarme, de mostrarme de una manera diferente a la que estoy acostumbrado a verme. Me da miedo y me hace sentir muy incómodo, pero siento el llamado a hacerlo ”.

El medallista aclaró que el propósito de su mensaje apunta a incentivar la apertura emocional y la conexión interna de cada persona. “No que te atrevas a tomar ayahuasca, sino que te atrevas a abrir tu corazón, a seguir tu intuición”, sostuvo en su video, donde también dejó en claro que incorporó prácticas como el reiki y la lectura espiritual a su rutina diaria .

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Por qué decidió retirarse del vóley después de París 2024

Este giro hacia el bienestar emocional comenzó a gestarse tras el cierre definitivo de su etapa como profesional. Luego de disputar su cuarta cita olímpica en París 2024, Conte anunció en noviembre de ese mismo año su retiro definitivo tras culminar su participación con el Club Ciudad de Buenos Aires.

La decisión respondió a una necesidad de explorar intereses que habían quedado postergados durante casi dos décadas de rutinas estrictas y viajes constantes. Según explicó oportunamente al repasar su salida de la actividad, eligió dar un paso al costado porque sentía que podía “expandirse más como persona” fuera del juego.

Tras colgar las rodilleras, emprendió un viaje de cinco meses con pasaje de ida que funcionó como un año sabático para desconectarse por completo de la disciplina. “No pensé en vóley ni un día”, admitió sobre esa etapa inicial de libertad, en la que priorizó sus gustos personales y las nuevas facetas lejos de la presión.

El recuerdo de la hazaña en Tokio 2020 y una carrera llena de éxitos

Apodado “El Heredero” por ser hijo de la leyenda del vóley nacional Hugo Conte, Facundo supo construir su propio legado hasta alcanzar la gloria olímpica en Tokio 2020 (disputado en agosto de 2021). En el recordado duelo por el tercer puesto ante Brasil, aportó 21 puntos clave en la victoria por 3-2 que le permitió a la Argentina volver a subirse a un podio olímpico después de 33 años, igualando la gesta lograda por su padre en Seúl 1988.

Con la camiseta albiceleste también conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y el título en el Campeonato Sudamericano de Recife en 2023, además de lograr dos quintos puestos en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

A nivel de clubes, tras dar sus primeros pasos en el vóley local y compartir cancha con su padre en GEBA, construyó una exitosa carrera internacional con títulos en ligas de primer nivel de Italia, Polonia, China y Brasil, antes de regresar al país para despedirse como bicampeón de la Liga Argentina con Ciudad Vóley.