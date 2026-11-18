El certamen representa más del 90% de los ingresos de la USTA y registró un beneficio operativo de u$s313 millones. El negocio creció un 14% durante 2025.

El US Open volvió a romper sus propios registros en 2025: facturó u$s638 millones, un crecimiento del 14% respecto del ejercicio anterior.

El US Open se consolida como una de las mayores máquinas de generar ingresos del deporte mundial . El último Grand Slam de la temporada de tenis volvió a romper sus propios registros en 2025: facturó u$s638 millones, un crecimiento del 14% respecto del ejercicio anterior, y obtuvo un beneficio operativo de aproximadamente u$s313 millones.

Con esas cifras, el torneo disputado en Flushing Meadows, Nueva York, se convirtió en el principal sostén económico de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), al concentrar más del 90% de los ingresos de la entidad.

Los números reflejan el peso que adquirió el certamen dentro de la estructura financiera del tenis estadounidense. La USTA registró ingresos totales por u$s707,6 millones durante 2025, de los cuales u$s638 millones correspondieron al US Open. En paralelo, los gastos operativos del torneo alcanzaron los u$s324,6 millones, lo que dejó una diferencia positiva de u$s313 millones y un margen de rentabilidad cercano al 49%.

La evolución del negocio resulta todavía más significativa cuando se observa su trayectoria. En 2015, el US Open representaba el 81% de la facturación de la federación estadounidense. Una década después, esa participación superó el 90%, mientras que los ingresos del torneo más que se duplicaron frente a los registrados en 2016. La concentración económica evidencia hasta qué punto el Grand Slam se transformó en el activo central de la organización.

Uno de los principales motores de esta expansión es la venta de entradas. La facturación por ticketing aumentó un 21% durante 2025 y acumuló una suba del 50% respecto de 2022. Si se amplía la comparación hasta 2015, el crecimiento alcanza el 75%. La demanda del público y la capacidad del torneo para monetizar la asistencia al complejo neoyorquino explican buena parte de la mejora, aunque el incremento de los precios también generó críticas entre los aficionados.

El US Open se convirtió en el principal sostén económico de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), al concentrar más del 90% de los ingresos de la entidad. US Open

Otra fuente determinante son los derechos audiovisuales. El US Open tiene un acuerdo multimillonario con ESPN, que extendió los derechos exclusivos de transmisión nacional hasta 2037 por u$s2.040 millones. El contrato representa ingresos de u$s170 millones anuales y garantiza una fuente de facturación de largo plazo para el torneo.

El negocio comercial también muestra una evolución positiva. Los ingresos por licencias y venta de productos oficiales llegaron a u$s17,2 millones en 2025, un incremento del 43% frente a los u$s12 millones del ejercicio anterior. Fue una de las partidas con mayor crecimiento porcentual dentro de la estructura del certamen.

A ese esquema se suma una cartera de 31 patrocinadores, integrada por compañías de sectores financieros, consumo masivo, bebidas, indumentaria y servicios. Entre las marcas aparecen American Express, Chase y JPMorgan, además de Fly Emirates, Rolex y Polo Ralph Lauren, esta última como patrocinador técnico. También forman parte del ecosistema comercial Dobel Tequila, Evian, Electrolit, Grey Goose y Café Lavazza.

La solidez financiera del torneo repercute, además, en el balance general de la USTA. Los activos netos de la federación alcanzaron los u$s970 millones, después de registrar crecimiento durante los dos últimos ejercicios. El US Open no solo sostiene la operación anual de la entidad, sino que también fortalece su patrimonio y capacidad de inversión.

El US Open volvió a elevar su bolsa de premios. En su edición de 2026 distribuyó u$s108 millones, un 20% más que los u$s90 millones entregados en 2025. Se trata del mayor prize money de la historia de un torneo de tenis y equivale aproximadamente al 17% de los ingresos que había generado el certamen durante el ejercicio anterior.

Los campeones de los cuadros masculino y femenino, Alexander Zverev y Elena Rybakina, recibieron u$s5,5 millones cada uno, por encima de los u$s5 millones que habían cobrado Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka en 2025. El torneo mantiene así su política de igualdad en los premios para hombres y mujeres, una decisión que lo convirtió en el primer Grand Slam en repartir la misma cantidad en ambas categorías.

Los finalistas se llevaron u$s2,8 millones, los semifinalistas u$s1,45 millones y los cuartofinalistas u$s780.000. Además, cada uno de los 128 jugadores que ingresaron a los cuadros principales masculino y femenino tuvo garantizado un premio de u$s140.000.

La ecuación económica del US Open muestra un modelo que combina ingresos televisivos de largo plazo, una creciente capacidad de monetización de las entradas, patrocinadores globales y una estructura comercial cada vez más diversificada. Con u$s638 millones de facturación y u$s313 millones de beneficio operativo, el torneo de Nueva York reafirma su condición de principal fuente de recursos del tenis estadounidense y uno de los negocios más rentables del calendario deportivo internacional.