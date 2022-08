Mauro Icardi está en la lista negra del PSG: ¿cuál será su futuro?

El antecedente de que su futuro en el equipo francés no venía por buen camino, arrancó en el partido por la Supercopa ante Nantes (en el que PSG se floreó con cuatro goles), donde no tuvo minutos en cancha y continuó cuando no fue citado para el debut en la Ligue 1 contra Clermont.

Tras esta situación, el nombre de Icardi, de 29 años, comenzó a sonar como posible refuerzo del club Monza, uno de los conjuntos italianos recientemente ascendido a la Serie A, cuyo dueño es Silvio Berlusconi.

"Sería una gran oportunidad tener a Icardi en el Monza. Imagina qué historia si le marcase al Inter", fueron las palabras del político italiano, histórico expresidente del Milan, ante la posibilidad.