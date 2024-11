Max Verstappen criticó la maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil 2024

La jornada estuvo marcada por varios incidentes, incluyendo problemas durante las largadas desde boxes. Carlos Sainz, de Ferrari, fue uno de los pilotos que enfrentó dificultades. La situación se complicó aún más cuando Max Verstappen expresó su frustración al notar que Franco Colapinto se había ubicado en el cajón de grilla equivocado. "Colapinto paró en el cajón de la grilla equivocado" , se quejó Verstappen, mientras que desde Red Bull respondieron: "Sí, se rompieron procedimientos de todo tipo, no se tendría que haber largado".

Franco Colapinto argentina (1).jpg

El mensaje de apoyo del jefe de Williams a Franco Colapinto

Williams trabaja ahora en la recuperación de sus autos para la próxima carrera, que será el Gran Premio de Las Vegas, a disputarse el domingo 24 de noviembre. El equipo de Colapinto se encuentra en una situación complicada debido al triple accidente de sus autos en San Pablo, lo que limitó considerablemente la disponibilidad de repuestos y afectó el presupuesto de la escudería. En este contexto, el jefe de equipo James Vowles indicó: “Hemos tenido tres accidentes increíblemente grandes en apenas unas horas de diferencia y tenemos una enorme cantidad de trabajo para volver a controlar nuestra situación de repuestos antes de ir a Las Vegas en apenas unas semanas”. A pesar de los desafíos, Vowles expresó su determinación y compromiso con el equipo, destacando la importancia de seguir adelante.

Además, Vowles buscó enviar un mensaje de aliento a todos los integrantes de Williams, manifestando su firme intención de no rendirse ante las adversidades. “Nunca me doy por vencido hasta que llega el momento de rendirse. Y eso no será hasta que estemos en Abu Dhabi y baje la bandera a cuadros”, declaró, refiriéndose a la última fecha de la temporada. Este enfoque resalta la resiliencia del equipo y la confianza en que, a pesar de las dificultades, pueden mejorar y alcanzar sus objetivos en el Campeonato Mundial de Constructores.