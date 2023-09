Messi, entre la alegría por el triunfo y una frase especial: "No va a ser la última vez que salga"

Siempre Lionel Messi . Cuando las papas queman y las ideas se cortan antes de empezar a desarrollarse, el Diez campeón del mundo saca un recurso más quedarse con todas las luces. La Selección argentina venció 1-0 a Ecuador en el arranque de las Eliminatorias con un golazo del capitán, quien manifestó su alegría por el triunfo en un partido duro y confesó que a partir de ahora ya no será intocable durante los duelo del elenco nacional.

Precisamente, ese gol le permite a Messi igualar al uruguayo Luis Suárez, su gran amigo, como máximo artillero de las Eliminatorias. "Es un placer estar ahí los dos, con lo que significa las Eliminatorias para los sudamericanos. Es muy lindo", aseveró.

"SABÍAMOS QUE ES MUY DIFÍCIL GANAR, JUGAMOS CONTRA UNA GRAN SELECCIÓN"



Leo Messi habló después del triunfo de Argentina 1-0 ante Ecuador, con un golazo suyo de tiro libre.





"Al final estaba un poco cansado. Seguramente no sea la última vez que salga durante los partidos. Fue un partido difícil en lo físico", confesó el rosarino.

Messi recibió una enorme ovación cuando fue reemplazado por Exequiel Palacios, así como cada vez que saltó a la cancha o fue mencionado. Desde que Argentina ganó el Mundial de Qatar, la devoción de los hinchas es suprema: "Queremos que esto no se termine nunca. Hace poquito que fuimos campeones del mundo y parece que fue hace un montón. Pero hay que seguir para adelante, pensar en lo que viene, partido a partido. Lo que hicimos ya pasó".

"Quedó demostrado que este grupo no se va a relajar, más allá de lo logrado. Si bajamos un poquito, nos van a pasar por arriba. Tenemos que pelear todos los partidos, como desde que empezó Lionel Scaloni. No solo no podemos bajar sino tenemos que subir en el rendimiento", concluyó Messi, el mejor de todos.