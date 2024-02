Messi volvió a hablar de su ausencia en Hong Kong: "Se dijeron muchísimas cosas"

La estrella del Inter Miami explicó nuevamente porqué no jugó en el amistoso en Hong Kong, que se organizó exclusivamente por él, tras la ola de críticas que recibió.

El astro argentino Lionel Messi explicó nuevamente su ausencia en el partido amistoso del Inter Miami en Hong Kong , que desató una inmensa polémica y aseguró que se debió a una inflamación en el aductor y no a "temas políticos" como se insinuó en los últimos días.

"He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el amistoso en Hong Kong, por eso he preferido hacer este video y dar la explicación que realmente es, para que no tengan que creer cosas falsas", expresó Messi.