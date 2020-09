El padre de Messi llegó a España para negociar con Barcelona y rompió el silencio

"No sé nada, muchachos", dijo, escueto, Jorge Messi mientras sorteaba una nube de periodistas y cámaras para poder ingresar a un taxi en la terminal de llegadas de vuelos privados del aeropuerto El Prat de Barcelona.

Posteriormente, al llegar a las oficinas de su fundación en la Avenida Diagonal, el padre del capitán del seleccionado fue otra vez abordado por los periodistas y afirmó que veía "difícil" la negociación con la cúpula del Barcelona.

Asimismo, preguntado si tenía avanzado contactos con el Manchester City, el club con más chances de ofrecer un contrato a Messi, o si había hablado ya con el DT del conjunto inglés, Jorge respondió que "no" habló con Pep Guardiola.

El padre del capitán del seleccionado argentino aterrizó en la ciudad condal poco antes de las 9 de la mañana (4 de Argentina), en un vuelo privado que partió de Rosario, Argentina.

En las próximas horas, Jorge Messi tiene previsto reunirse con el máximo directivo del Barcelona, Josep María Bartomeu, para hablar del futuro de su hijo, que pretende abandonar el club de toda su vida haciendo uso de la cláusula que al final de temporada le permitía salir gratis.

