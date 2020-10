Exvice del Barcelona: "Messi sigue pensando retirarse en Newell's"

"Para que Messi no se vaya del Barcelona, necesita que el Barcelona le presente un buen proyecto deportivo. Messi quiere sentirse protagonista y partícipe. El proyecto que se sigue construyendo alrededor de él, lo qué si creo que él está muy disgustado con Bartoméu porque incumplió en muchas ocasiones. Con una nueva dirigencia y con un proyecto deportivo a la medida y con un plantel competitivo no me quedan dudas que Messi se lo replantearía", aseguró el catalán sobre el conflicto actual.