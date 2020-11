Koeman entiende que Messi "esté cabreado" y descartó problemas con Griezmann

En una rueda de prensa que brindó en la previa al partido ante el Atlético de Madrid, Koeman añadió: "Puede que vuestra intención sea crear polémica, pero no he visto en ningún momento que haya algún problema entre los dos. Ya hay bastantes imágenes donde trabajan bien juntos, donde se dan asistencias. No soy partidario de buscar problemas".

Asimismo, el entrenador del Barcelona le quitó importancia a las polémicas declaraciones de Eric Olhats, un exrepresentante de Griezmann, quien había señalado que Messi "lo controla todo" en el club catalán y que "es a la vez emperador y monarca".

Al respecto, Koeman manifestó: "El que ha hablado es una persona de la que hace tres años que Griezmann ya no es cliente. Son chorradas".