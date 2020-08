Messi, Koeman y una reunión con futuro negro para Barcelona

‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1



Leo Messi li ha comunicat a Koeman que no veu clar el seu futur al Barça. El jugador li ha assegurat que ara mateix es veu més fora que dins del club, però és conscient de les dificultats que tindrà per sortir per les seves condicions contractuals #frac1 pic.twitter.com/dHb0dP3yXw