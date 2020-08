Las crudas y despiadadas críticas de un histórico de la Premier League contra Messi

"No me malinterpreten, Messi fue el mejor jugador del mundo, pero los tiempos cambian y él hoy es una sombra de lo que supo ser. No quiero verlo jugar como lo hizo ante el Bayern Munich. Eso fue fútbol cercano al retiro”, aseguró sin filtro.

A la hora de dirigirse a los clubes interesados en contratar al rosarino, en especial el Manchester City, Merson señaló: “Es un gran riesgo ficharlo ahora por tanto dinero, cuando sus mejores días ya han pasado. No se puede advertir por televisión, pero cuando lo ves en persona, él literalmente está parado en la cancha. Nunca he visto algo así. Camina mirando alrededor y esperando que la pelota le llegue”.

En esa línea, Merson fue más allá y ya planteó un conflicto para el equipo de Guardiola: “Si va al City y jugadores que se esfuerzan como De Bruyne o Raheem Sterling ven que él no, ¿eso no causará conflictos?”, se preguntó.

paul merson.jpg Paul Merson en la actualidad

“Messi aún puede hacer cosas geniales”, admitió Merson, aunque reiteró que “ya no es el de hace cinco años”. A la hora de comparar al argentino con el gran rival de su carrera, sostuvo: “Cristiano Ronaldo aún logra números estelares y se ha ido a desafiarse a sí mismo a otro país”.

Para cerrar su durísima columna contra la 'Pulga', el exfutbolista planteó: “Yo me pregunto si al final todo esto es un juego para ganar en una puja de poder con el Barça. Messi podría terminar no yéndose a ningún lado”.