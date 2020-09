Trascendió una supuesta oferta del Manchester City por Messi

Sin embargo, la revista suiza L'Illustre sacó a la luz una propuesta de compra firmada por el directivo deportivo del conjunto inglés, Txiki Begiristain, y que llegó a las oficinas del club catalán..

La oferta llegó al Camp Nou el pasado 26 de agosto y en ella, se ofrecían 200 millones de euros por el traspaso de Messi. Trascendió también que esa suma sería abonada al Barça en dos pagos: 100 millones de euros en agosto de 2020 y los 100 restantes en agosto de 2021.

El ofrecimiento incluía, además, detalles del contrato para Messi: un vínculo por tres temporadas y un salario anual de 45 millones.

contrato city messi.jpg La revista suiza L'Illustre publicó la oferta que el pasado 26 de agosto le hizo llegar el Manchester City al Barcelona para contratar a Lionel Messi.

Además, se incluía una cláusula de 20 millones de euros adicionales para el conjunto azulgrana en caso de que el Manchester City ganara la Champions League con Messi en el plantel.

De lo que no hay ni rastro es de los 250 millones de euros en concepto de bonus que el argentino iba a recibir si conseguía salir gratis del Barcelona según algunas informaciones.

El sueldo que tenía destinado el Manchester City, siempre según información de la revista suiza, estaba entorno a los 45 millones de euros. Prácticamente el mismo que tiene en el Barcelona o, incluso, algo menor. Lo que hace indicar que las intenciones de Messi de abandonar el Barcelona no se basaban en el dinero sino en el deseo de afrontar nuevos desafíos.

En la oferta tampoco se menciona nada sobre el mecanismo legal para eludir el "Fair Play financiero" con un fichaje posterior por New York City, la franquicia del "City Group" en la MLS.

La revista suiza afirma que el Barcelona declinó airadamente la oferta

De lo que no hay duda es que Messi tenía un plan para salir del club y cuando envió el burofax para comunicar sus intenciones ya sabía que estaba esperándolo el Manchester City. Se puso en contacto con Pep Guardiola para saber si tenía hueco en el proyecto. La respuesta del City fue que saliera de forma amistosa del club al que llegó cuando tenía 13 años y no por las malas. Lo iban a ayudar con una oferta al Barcelona que le pudiera facilitar la salida y la cantidad estaba en los 220 millones de euros que rechazó el club azulgrana.

Toda esta información sale a la luz cuando Messi regresó ya a los entrenamientos con todos sus compañeros después de estar dos días entrenando en solitario. Ya tiene confirmados los dos PCR negativos. Está bajo las órdenes de Ronald Koeman (el lunes mantuvieron una breve charla), pero –según la prensa española- no se puede decir, por las imágenes que se han visto de los primeros entrenamientos, que esté feliz. No sonríe. Lo que sí llama la atención es que estos días está llegando el primero a la Ciudad Deportiva y es uno de los últimos en irse. Messi quiere demostrar que, pese a quedarse contra su voluntad, va a tener compromiso. Ese compromiso que le pidió el entrenador y que le dijo que no iba a tener ningún privilegio.