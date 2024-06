Miguel Merentiel llegó a Uruguay para sumarse al seleccionado de Marcelo Bielsa

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/1797653674606657847&partner=&hide_thread=false



Miguel Merentiel, reservado para la Copa América, se suma a los trabajos en el Complejo Celeste. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/PSwhnUlHnD — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 3, 2024

"Contento con la posibilidad que se me ha dado", expresó la "Bestia" en una entrevista con Sport 890. Y agregó: "Me enteré primero por el club. Había llegado el comunicado de que estaba reservado. Ayer se dio la confirmación de que me tenía que presentar a entrenar. Es algo increíble. Trataré de disfrutar todo al máximo".