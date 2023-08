Milagro en EEUU: quedó colgado del caballo y evitó un trágico accidente

Un jockey panameño protagonizó un hecho dramático que no terminó en tragedia de milagro en la carrera del hipódromo estadounidense de Hawthorme.

De manera increíble, el profesional se salvó de caer, mientras se mantenía colgado del caballo y sus rivales no paraban de pasar detrás de él.

El momento generó dramatismo en todos los presentes

Por fortuna, el jockey logró recuperarse después de unos segundos y volvió a recuperar su forma arriba del caballo, pero la acción generó angustia y preocupación en sus compañeros, familia, rivales y aficionados que se encontraban en las gradas.

Lezcano logró terminar la carrera como pudo, sin importar el resultado, y fue asistido sobre el final por un caballo de apoyo.

En diálogo con la prensa local, el hombre recordó que “escuché un fuerte ruido, descubrí que estaba sin estribo y empecé a caer, y sabía que solamente tenía tres opciones. Si soltaba al caballo y me caía, él seguiría sin mí, pero podría lastimar a otros jinetes y caballos detrás mío. También, mi caballo podía caer y lastimarse. La segunda opción era que si me caía con el caballo, eso podía ser malo para los dos. La tercera opción era aferrarme a mi vida y rezar para que Dios me diera la fuerza para recuperarme”.

Por su parte, el locutor Peter Galassi se mostró sorprendido y atónito por la situación y compartió sus sensaciones: “Hizo un tremendo esfuerzo para mantenerse arriba, fue increíble".