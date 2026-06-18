Mundial 2026: así quedaron las tablas de posiciones tras el fin de la primera fecha + Agregar ámbito en









Concluyó la primera jornada de la fase de grupos y varios seleccionados ya dieron un paso importante rumbo a los 16avos de final.

La segunda fecha empezará este jueves y puede dejar a varios equipos muy cerca de la clasificación. @FIFA.org

La primera fecha del Mundial 2026 llegó a su fin y dejó un panorama mucho más claro sobre cómo quedaron posicionadas las 48 selecciones que participan de la Copa del Mundo. Después de siete días de competencia y 24 partidos disputados, varios equipos comenzaron con el pie derecho y dieron un paso importante en la pelea por la clasificación a los 16avos de final.

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Entre los que arrancaron con una victoria aparecen Argentina, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Colombia, mientras que otros grupos quedaron completamente abiertos tras empates en ambos encuentros de la jornada. Con el nuevo formato del torneo, donde también avanzan los mejores terceros, cada punto puede terminar siendo decisivo.

La segunda fecha comenzará este jueves y marcará el inicio de una etapa clave. Algunos seleccionados intentarán asegurar su clasificación con otra victoria, mientras que otros llegarán obligados a sumar para no comprometer sus chances de seguir en carrera.

mundial 2026 (2) La fase de grupos completó su primera vuelta y las posiciones comienzan a marcar el rumbo de la Copa del Mundo.

Así quedaron las tablas de posiciones del Mundial 2026 tras la primera fecha Grupo A

México – 3 puntos

Corea del Sur – 3 puntos

República Checa – 0 puntos

Sudáfrica – 0 puntos Grupo B Canadá – 1 punto

Bosnia y Herzegovina – 1 punto

Qatar – 1 punto

Suiza – 1 punto Grupo C Escocia – 3 puntos

Brasil – 1 punto

Marruecos – 1 punto

Haití – 0 puntos Grupo D Estados Unidos – 3 puntos

Australia – 3 puntos

Türkiye – 0 puntos

Paraguay – 0 puntos Grupo E Alemania – 3 puntos

Costa de Marfil – 3 puntos

Ecuador – 0 puntos

Curazao – 0 puntos Grupo F Suecia – 3 puntos

Japón – 1 punto

Países Bajos – 1 punto

Túnez – 0 puntos Grupo G Nueva Zelanda – 1 punto

Irán – 1 punto

Bélgica – 1 punto

Egipto – 1 punto Grupo H Uruguay – 1 punto

Arabia Saudita – 1 punto

España – 1 punto

Cabo Verde – 1 punto Grupo I Noruega – 3 puntos

Francia – 3 puntos

Senegal – 0 puntos

Iraq – 0 puntos Grupo J Argentina – 3 puntos

Austria – 3 puntos

Jordania – 0 puntos

Argelia – 0 puntos Grupo K Colombia – 3 puntos

República Democrática del Congo – 1 punto

Portugal – 1 punto

Uzbekistán – 0 puntos Grupo L Inglaterra – 3 puntos

Ghana – 3 puntos

Panamá – 0 puntos

Croacia – 0 puntos. Con el nuevo formato de la Copa del Mundo, clasificarán a los 16avos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo que la segunda fecha puede empezar a definir buena parte del cuadro eliminatorio.

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