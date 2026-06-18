La primera fecha del Mundial 2026 llegó a su fin y dejó un panorama mucho más claro sobre cómo quedaron posicionadas las 48 selecciones que participan de la Copa del Mundo. Después de siete días de competencia y 24 partidos disputados, varios equipos comenzaron con el pie derecho y dieron un paso importante en la pelea por la clasificación a los 16avos de final.
Mundial 2026: así quedaron las tablas de posiciones tras el fin de la primera fecha
Concluyó la primera jornada de la fase de grupos y varios seleccionados ya dieron un paso importante rumbo a los 16avos de final.
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Entre los que arrancaron con una victoria aparecen Argentina, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Colombia, mientras que otros grupos quedaron completamente abiertos tras empates en ambos encuentros de la jornada. Con el nuevo formato del torneo, donde también avanzan los mejores terceros, cada punto puede terminar siendo decisivo.
La segunda fecha comenzará este jueves y marcará el inicio de una etapa clave. Algunos seleccionados intentarán asegurar su clasificación con otra victoria, mientras que otros llegarán obligados a sumar para no comprometer sus chances de seguir en carrera.
Así quedaron las tablas de posiciones del Mundial 2026 tras la primera fecha
Grupo A
- México – 3 puntos
- Corea del Sur – 3 puntos
- República Checa – 0 puntos
- Sudáfrica – 0 puntos
Grupo B
- Canadá – 1 punto
- Bosnia y Herzegovina – 1 punto
- Qatar – 1 punto
- Suiza – 1 punto
Grupo C
- Escocia – 3 puntos
- Brasil – 1 punto
- Marruecos – 1 punto
- Haití – 0 puntos
Grupo D
- Estados Unidos – 3 puntos
- Australia – 3 puntos
- Türkiye – 0 puntos
- Paraguay – 0 puntos
Grupo E
- Alemania – 3 puntos
- Costa de Marfil – 3 puntos
- Ecuador – 0 puntos
- Curazao – 0 puntos
Grupo F
- Suecia – 3 puntos
- Japón – 1 punto
- Países Bajos – 1 punto
- Túnez – 0 puntos
Grupo G
- Nueva Zelanda – 1 punto
- Irán – 1 punto
- Bélgica – 1 punto
- Egipto – 1 punto
Grupo H
- Uruguay – 1 punto
- Arabia Saudita – 1 punto
- España – 1 punto
- Cabo Verde – 1 punto
Grupo I
- Noruega – 3 puntos
- Francia – 3 puntos
- Senegal – 0 puntos
- Iraq – 0 puntos
Grupo J
- Argentina – 3 puntos
- Austria – 3 puntos
- Jordania – 0 puntos
- Argelia – 0 puntos
Grupo K
- Colombia – 3 puntos
- República Democrática del Congo – 1 punto
- Portugal – 1 punto
- Uzbekistán – 0 puntos
Grupo L
- Inglaterra – 3 puntos
- Ghana – 3 puntos
- Panamá – 0 puntos
- Croacia – 0 puntos.
Con el nuevo formato de la Copa del Mundo, clasificarán a los 16avos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo que la segunda fecha puede empezar a definir buena parte del cuadro eliminatorio.
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