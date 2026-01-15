El balance financiero de la UEFA en comparación al de la CONMEBOL refleja que no todo lo que brilla es oro

Si bien en lo deportivo, desde 2013, los equipos de Europa vienen coronándose campeones en el Mundial de Clubes, la realidad económica indica que mientras el organismo europeo tuvo pérdida en 2025, el sudamericano arrojó superávit.

América y Europa: dos continentes distintos que parecen dos mundos diferentes, con un fútbol que, también en lo económico-financiero, parecen estar en las antípodas el uno del otro. Ese contraste se hace aún más notorio cuando se conocen los balances de la UEFA y de la CONMEBOL, las dos instituciones que rigen este deporte en sus respectivos continentes.

La CONMEBOL, encabezada por su presidente Alejandro Domínguez, cerró su balance financiero 2025 con una proyección de ganancia operativa neta de u$s 16.7 millones , con ingresos totales proyectados de u$s 570.6 millones (principalmente de derechos de torneos) y egresos estimados en u$s 553.9 millones (organización de torneos y gestión), resultando en un superávit final previsto de uSs 1.7 millones para seguir reinvirtiendo en el desarrollo del fútbol sudamericano.

Estos números consolidan un año sólido para la CONMEBOL, a pesar de no contar con la Copa América masculina.

En cambio, la UEFA, presidida por Aleksander Ceferin, ha cerrado la temporada 2024-2025 con pérdidas de u$s 53.388 millones , pese a situar sus ingresos en los u$s 5.804 millnes.

En el balance de la UEFA a 30 de junio de 2025 destacaba reservas por algo más de u$s 605 millones, aún por encima del umbral de los u$s 580 millones establecido como nivel mínimo de seguridad financiera. Por su parte, la liquidez había aumentado hasta los u$s 536.611 millones, en comparación con los u$s 395,474 millones del año anterior, mientras que la deuda total había ascendido a u$s 2.437 millones.

La había cerrado 2023-2024 balance positivo de u$s 241.263 millones. Entonces, se vio impulsada por la Eurocopa 2024, torneo que venció la Selección Española de Fútbol.

La abismal diferencia que reparten en premios

“No todo lo que brilla es oro”. Este refrán antiguo popularizado por Shakespeare en El mercader de Venecia y con orígenes que se remontan a la Edad Media significa que las apariencias engañan, advirtiendo que algo que parece muy atractivo o valioso a simple vista puede no serlo en realidad, y se debe investigar más a fondo para conocer su verdadera naturaleza.

Este adagio da el pie para hacer una comparación entre un mismo fútbol en dos continentes distintos y lleva a la conclusión que el atractivo de la Champions League termina siendo engañoso si se lo compara con la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Si bien desde el punto de vista deportivo se lleva todos los reflectores, también demuestra que, financieramente deja huecos en la UEFA, la organización madre del certamen.

ALEJANDRO DOMINGUES CON ALEXANDER CEFERIN Alejandro Domínguez y Aleksander Ceferín, los presidentes de la CONMEBOL y la UEFA, que rigen los destinos del fútbol de ambos continentes. @UEFA.com

En cambio, CONMEBOL, organizando torneos más modestos y repartiendo premios significativamente muy inferiores presenta un balance positivo.

Tal vez, ese sea uno de los puntos que explique por qué los números en rojo de la organización europea en comparación con los de negro de la sudamericana.

En total, la UEFA repartió solo para los 83 equipos de las 55 federaciones asociadas que participaron de la pasada Champions League u$s 2.872.260 millones. Mientras que CONMEBOL entregó u$s 287.775 millones tanto para los 72 equipos de 10 países que intervinieron en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Además, la UEFA entregó premios por la Europa League y la Conference League. Tottenham Hotspur fue el equipo que más se ganó en el primer torneo: además del título se embolsó u$s 47.900.000. Mientras que el Chelsea, campeón de la Conference, recibió u$s 25.290.000.

El PSG por consagrarse campeón de la Champions embolsó u$s 167 millones, mientras que Flamengo, ganador de la Libertadores, ganó u$s 33.240.000, y Lanús, por quedarse con la Copa Sudamericana tuvo un premio de u$s 9.845.000.

A pesar que es un mismo fútbol, los contrastes entre ambos continentes son notorios: mientras Europa ejerce egemonía en lo deportivo ganando desde 2013 el Mundial de Clubes, Sudamérica, con una organización mucho más modesta, se impuso en lo financiero, por lo menos en la temporada pasada.