Quiénes son los hermanos Bacuna, el dúo que buscará la gloria con Curazao en el Mundial 2026

Nacidos en Europa, decidieron representar al combinado centroamericano y buscan ser de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo.

Las figuras del país centroamericano eligieron representar esta bandera pese a nacer en Europa. Concacaf

Todo el mundo del fútbol estará atento a lo que ocurrirá en unos meses en Estados Unidos, México y Canadá. Estas serán las sedes del Mundial 2026, la edición más ambiciosa que se haya visto de la competencia hasta el día de hoy, ya que contará con 48 naciones que buscarán levantar el trofeo.

Entre los equipos debutantes en el certamen, uno de los más llamativos es, sin lugar a dudas, Curazao. La selección centroamericana tiene como objetivo ser una de las grandes sorpresas del torneo, y esto será de la mano de dos hermanos que quieren hacer historia.

Bacuna Curazao Getty Leandro es el más grande de los dos y lleva la 10 de Curazao. Getty Images Leandro y Juninho Bacuna, la ilusión de Curazao para el Mundial 2026 Leandro y Juninho Bacuna nacieron en Países Bajos y tomaron la decisión de representar a Curazao al tener la oportunidad de nacionalizarse. Ambos le aportan la calidad y jerarquía que suele verse en Europa, algo que se notó desde el primer momento en que dijeron presente con el combinado nacional de la Concacaf.

Leandro es el mayor. Nació el 21 de agosto de 1991 en Groninga y se formó en las inferiores del FC Groningen. El actual mediocampista del Igdir FK, de la segunda división de Turquía, lleva 68 presentaciones con los centroamericanos, con 16 goles anotados.

Juninho nació en la misma ciudad y también optó por representar a Curazao. Se desempeña en la mitad de la cancha y surgió del mismo club. Además, forma parte del fútbol turco, ya que juega en el Gaziantep FK, equipo de la Superliga, máxima división del país euroasiático. Cuenta con 46 partidos a nivel selecciones y 13 goles convertidos.

Juninho Bacuna Concacaf Juninho es el más chico y se desempeña en la máxima categoría de Turquía. Concacaf El desafío del país en el Grupo E Los Bacuna tienen mucho en común, incluso el mismo sueño: dar el golpe y ser la sorpresa del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Pero no la tendrán nada fácil, ya que saben que son uno de los equipos más débiles en cuanto a jerarquía, aunque eso puede jugar a favor porque podrían ser subestimados. La suerte fue generosa al ampliar los cupos de la Concacaf y así poder sellar la primera clasificación a una Copa del Mundo en su historia, pero el sorteo no fue fortuito. Estarán en el Grupo E y debutarán nada más ni nada menos que contra Alemania. Además, Ecuador y Costa de Marfil son dos combinados nacionales fuertes que buscarán avanzar a octavos, por lo que no será una tarea sencilla soñar con dar el golpe.