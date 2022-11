Costa Rica canceló un amistoso con Irak porque no querían que sellen sus pasaportes

"Veníamos con la condición de que no sellábamos nuestros pasaportes, era un acuerdo no negociable, pero como insistieron no habrá vuelta de hoja. No podemos hacerlo porque con un sello de Irak tendríamos muchos problemas", explicó Gina Escobar, la jefa de prensa de la Federación de Costa Rica.

Las complicaciones que podrían sufrir los "Ticos" están vinculadas a los reparos que les pondrían en las ocasiones que deseen ingresar a los Estados Unidos, país con el que comparte confederación en la CONCACAF, por haber estado en Irak.

Costa Rica compartirá el Grupo E en Qatar, junto a España, Alemania y Japón.