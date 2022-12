Duro: según la prensa española, Argentina "no sabe ganar"

“No saben ganar”, fue el duro título del diario Marca, lejos el más leído en España, haciendo referencia a estas acciones.

Hay reconocimiento a Messi, y mención a los picos emocionales, pero también de crítica a la reacción final de los futbolistas argentinos tras la definición por penales:

“La actitud de algunos jugadores argentinos no es propia de un Mundial. Festejando en la cara de sus rivales, que yacían ya en el suelo, tras marcar Lautaro el último penalti... no es de recibo. Y, luego, tendrá la culpa el árbitro... Pero la actitud de muchos no es deportiva. Para nada”.

La referencia era hacia el mal arbitraje del árbitro español Antonio Mateu Lahoz, quien adicionó 10 minutos, y en el último de ellos, concedió un tiro libre cuestionado, que derivó en el empate neerlandés.

Además, Messi insultó ante las cámaras al delantero Wout Weghorst, y Dibu Martínez lanzó varios improperios frente al banco rival, todo como forma de desahogo.

“Esta imagen es muy fea, terrible. Algunos no saben perder, algunos no saben ganar” concluyó Marca en su cuenta de Twitter, con la foto que da la vuelta al mundo del festejo argentino, mientras lo de naranja se desploman sobre el césped del estadio de Lusail.