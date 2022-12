Luis Enrique se mostró de acuerdo con su despido de la selección española

Luis Enrique fue despedido el 8 de diciembre después de que España perdió en tanda de penales ante Marruecos en los octavos de final, y el director técnico de la categoría sub-21, Luis de la Fuente, fue nombrado como su reemplazo.

"Quiero entrenar, me veo con ganas de enfrentarme a un club y poder desarrollar con mayor delicadeza y precisión lo que no he podido hacer en la selección", dijo Luis Enrique en una entrevista de Twitch con la celebridad de Internet Ibai Llanos.

"Probablemente esperaré a la próxima temporada. Esta mañana me dijeron que me había inscrito en una carrera de bicicleta de montaña que voy a hacer con mi hermano", agregó.

Luis Enrique agregó que le ofrecieron la oportunidad de extender su contrato con España después de la Eurocopa 2020, que se jugó en 2021 debido a la pandemia de COVID, cuando España fue eliminada en los penales por la eventual campeona Italia en semifinales, pero él se negó.

"Dije que lo mejor que podía hacer era terminar la Copa del Mundo, creo que tiene más sentido. Aquí simplemente necesitaban decirme que no iba a renovar y se acabó el contrato", aclaró.

"Yo lo prefiero así. Si no hay más confianza y el pensamiento de que no eres la persona adecuada, entonces estoy feliz de seguir adelante", apuntó el exjugador y entrenador del Barcelona.