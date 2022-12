Mateu Lahoz se queda sin Mundial tras el polémico Argentina-Países Bajos

Si bien no hubo un argumento válido y concreto para su salida, ya que la FIFA aprobó con notable su actuación en decisiones técnicas (penales, faltas...), no estuvo tan certero en cuanto a que debería haber mostrado más amarilla e incluso alguna roja. En cuanto al tiempo de prolongación, los 10 minutos que no entendieron los argentinos, los evaluadores también estimaron que era el correcto, resalta Marca.