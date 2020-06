Argentina se postuló para organizar el Mundial femenino Sub 20 del próximo año

La AFA envió una carta a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, donde ofrece a la Argentina como sede del Mundial, lo que "nos permitirá afianzar y difundir la práctica del fútbol femenino en nuestro país". La carta está firmada por Claudio "Chiqui" Tapia, titular de la AFA.

El Mundial tiene fecha para jugarse entre el 20 de enero al 6 de febrero de 2021. La FIFA había aprobado una sede conjunta entre Costa Rica y Panamá para organizar el Mundial, luego de derogar la sede a Nigeria por inconformidades en la estructura deportiva. Sin embargo, esos países también presentan problemas y la AFA aprovechó para postularse.

Embed

El seleccionado argentino femenino Sub 20, dirigido por Carlos Borrello, no se clasificó al Mundial de la categoría tras quedar eliminado en el Sudamericano Sub 20, que se jugó en marzo en el estadio San Juan del Bicentenario. Sin embargo, si la FIFA deja que la Argentina sea sede del Mundial, el equipo nacional entrará al torneo por ser el país anfitrión.