Nueva Chicago descendió a la B Metropolitana, luego de perder frente a Chacarita + Agregar ámbito en









El equipo de Mataderos perdió la categoría después de definir la permanencia ante el Funebrero. Además, este último también se estaba jugando el relegamiento y se salvó tras el triunfo.

Nueva Chicago bajó a la B Metropolitana, luego de perder ante Chacarita.

Nueva Chicago descendió a la B Metropolitana tras perder 2 a 0 este lunes por la tarde frente a Chacarita, en San Martín. El Torito de Mataderos necesitaba quedarse con la victoria para no perder la categoría y también que Atlético de Rafaela le gane a Patronato. Finalmente, ninguno de los dos resultados se dio y jugará en la tercera categoría del fútbol argentino.

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Luego de perder cinco de los últimos cuatro encuentros, Chicago se jugaba todo ante uno de los clásicos más importantes del ascenso, en el Estadio de Chacarita. El local, que también necesitaba ganar para no descender, se terminó quedando con la victoria. De esta manera, los de Mataderos bajan de división luego de terminar con 37 puntos en la Zona B. El Patrón, por su parte, finalizó con 38 unidades, mientras que el Funebrero con 42.

Chacarita contra Nueva Chicago, un duelo clásico con un desenlace distinto Chacarita, de descender a mandar a un clásico al descenso Los de San Martín coparon su cancha con un recibimiento acorde a la magnitud del encuentro. En los primeros 25 minutos, fueron superiores a Nueva Chicago, pero no pudieron trasladarlo al marcador.

La primera parte terminó en empate sin goles, un resultado que dejaba al Torito yéndose a la B Metropolitana. A pesar de que los visitantes eran quienes más necesitaban ganar en ese momento —debido a que Patronato estaba empatando—, Chacarita fue el que más siguió insistiendo.

La hinchada de Chacarita sufriendo el encuentro. Ya en el complemento, a los 50 minutos Maximiliano Meléndez definió al palo derecho de Facundo Masuero, luego de recibir una gran asistencia de Cristian Guanca, quien se sacó a dos jugadores de encima por la banda derecha y envió un centro raso para que Chacarita se pusiera 1 a 0.

Cinco minutos más tarde, Alexis Domínguez se hizo cargo de un tiro de esquina desde la izquierda y, con un gran zurdazo, asistió a la cabeza de Nicolás Pantaleone para anotar el 2 a 0 y hacer delirar a todo San Martín. ¡QUÉ CABEZAZO, NICO! De cabeza, Nicolás Pantaleone marcó el 2-0 para @ChacaOficial frente a @NuevaChicago en un duelo clave por la permanencia en la #PrimeraNacional Lo vivís en #LPFPlay https://t.co/Go4k0lLGRv — LPF Play (@LPFPlay) November 2, 2026 El gol de Pantaleone, para que explote San Martín. A los 17 minutos comenzaron a ocurrir incidencias del lado de Chicago, pero ninguna positiva. En ese momento, un colaborador se desmayó y el partido tuvo que ser detenido unos minutos para que fuera atendido de urgencia. Afortunadamente, se recompuso, fue retirado en ambulancia y el juego continuó. Ya en la parte final, a los 95 minutos, Román Zalazar le dio una fuerte patada desde atrás a Brian Calderara y se fue expulsado ante la impotencia acumulada de la situación, tras no poder descontar. EL FESTEJO DE CHACARITA Y LA DESAZÓN DE CHICAGO Así fue la reacción de ambos planteles al pitazo final del partido @nicolaroccanarv https://t.co/HSGQ2RwfKm — Diario Olé (@DiarioOle) November 2, 2026 La reacción de los equipos al pitazo final. Lugo del pitazo final, los jugadores de Nueva Chicago se retiraron del campo de juego entre lágrimas, siendo contenidos por los del Funebrero, quienes, pese a ser rivales, acompañaron a sus colegas en el dolor de perder la categoría.