La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó el fallecimiento del juez y expresó su conmoción. Semanas atrás, la FIFA lo había apartado de la Copa del Mundo luego de una acusación que finalmente fue archivada por la Justicia británica.

Murió el árbitro Rob Dieperink: había sido desafectado del Mundial 2026 tras una denuncia de abuso.

El fútbol europeo quedó conmocionado este lunes tras conocerse la muerte de Rob Dieperink , árbitro internacional de Países Bajos y una de las figuras con mayor proyección dentro del arbitraje neerlandés. El juez falleció a los 38 años, según confirmó oficialmente la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) , mientras la Policía investiga las circunstancias del hecho.

La federación expresó su pesar mediante un comunicado en el que destacó tanto la trayectoria profesional de Dieperink como su calidad humana. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente la causa de la muerte.

De acuerdo con la información brindada por la Policía, el cuerpo de una persona fue hallado en la calle donde residía Rob Dieperink . Sin embargo, los investigadores evitaron ofrecer mayores detalles mientras avanzan las actuaciones para determinar cómo ocurrió el hecho.

Tras conocerse la noticia, la KNVB publicó un mensaje de despedida. "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento del árbitro Rob Dieperink . El arbitraje pierde a un juez muy valorado, con experiencia internacional, pero sobre todo a un excelente y comprometido compañero", expresó la entidad.

El árbitro había debutado en la Eredivisie en 2017 y con el paso de los años logró consolidarse dentro del fútbol europeo. También integró el equipo de VAR durante la Eurocopa 2024 y era considerado uno de los jueces con mayor proyección del arbitraje neerlandés.

De hecho, apenas dos días antes de su muerte había dirigido un amistoso entre Go Ahead Eagles y Apollon FC de Chipre, mientras se preparaba para regresar a la máxima categoría del fútbol neerlandés.

La denuncia que lo dejó fuera del Mundial 2026 y terminó archivada

La muerte de Rob Dieperink se produjo apenas semanas después de uno de los momentos más difíciles de su carrera. El árbitro había sido designado inicialmente por la FIFA para integrar la nómina oficial de jueces del Mundial 2026, pero fue desafectado antes del inicio del torneo tras una denuncia presentada en el Reino Unido.

El episodio ocurrió en abril, cuando fue detenido en Londres acusado de haber realizado presuntos tocamientos no consentidos e intentar llevar a un adolescente a la habitación de un hotel en la previa del partido entre Crystal Palace y Fiorentina por la Conference League.

La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó el fallecimiento del juez neerlandés y expresó su conmoción. Semanas atrás, la FIFA lo había apartado de la Copa del Mundo luego de una acusación que finalmente fue archivada por la Justicia británica.

La investigación quedó a cargo de Scotland Yard, que revisó las cámaras de seguridad y distintos dispositivos electrónicos. Finalmente, las autoridades concluyeron que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación.

Como consecuencia, la causa fue archivada sin que se formularan cargos contra el árbitro ni se dispusieran nuevas medidas judiciales. Sin embargo, la FIFA decidió mantener su exclusión del Mundial 2026, decisión que comunicó oficialmente mediante un breve comunicado.

En declaraciones al diario neerlandés De Telegraaf, Dieperink había defendido su inocencia y aseguró haber colaborado con las autoridades durante toda la investigación.

"Me entristece mucho haber sido acusado injustamente. Cooperé plenamente con la investigación policial y fui completamente transparente con la FIFA, la UEFA y la KNVB", afirmó.

Además, reconoció el impacto que tuvo quedar fuera de la Copa del Mundo: "Naturalmente estoy decepcionado por eso", sostuvo al referirse a la decisión de la FIFA de excluirlo del certamen.