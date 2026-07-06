Nahuel Molina, de la autocrítica del equipo por los errores contra Cabo Verde al análisis de Egipto: "Es un rival muy duro"

El lateral habló con la prensa sobre el desempeño del equipo ante Cabo Verde y remarcó los errores en defensa a corregir para el próximo partido. También destacó virtudes del seleccionado egipcio.

Nahuel Molina analizó este lunes el triunfo ajustado por 3 a 2 frente a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026 . Pese a haber logrado la victoria que le permitió a la Argentina acceder a los octavos, el lateral aseguró que hubo desatenciones a nivel defensivo que el equipo buscará corregir y calificó a Egipto como un rival "muy duro".

Este martes, la Selección argentina saldrá a la cancha a las 13hs en el estadio de Atlanta en busca del boleto a los cuartos de final. En la previa del duelo, Molina no puso excusas a la hora de analizar el partido frente a los caboverdeanos.

"Analizando el partido en frío vimos cuestiones de lo defensivo, de estar más ordenados. Con la pelota tenemos jugadores que desordenan al rival. Tenemos que estar más organizados defensivamente. En los dos goles podríamos haber solucionado mejor ", expresó el defensor del Atlético Madrid, campeón del mundo en Qatar 2022 y quien está viviendo su segunda participación mundialista.

En el próximo encuentro, Argentina volverá a enfrentarse a un seleccionado africano tras las victorias ante Argelia en zona de grupos y Cabo Verde en fase eliminatoria. "Egipto va a ser muy duro" que "suma mucha gente en ataque" y por lo que hay que estar "bien ordenados".

Pese a las virtudes del rival, Molina marcó que el objetivo del seleccionado será estar enfocados en su propio juego. "Además del rival, debemos pensar en nuestro juego y en ser protagonistas como lo pensamos siempre", expresó.

Por último habló sobre el nivel de juego del equipo, la ansiedad del público y la búsqueda de los momentos en cada partido. "Nosotros dentro del campo intentamos estar a nuestro ritmo y no al de la gente que siempre va a querer más. Desde nuestro punto de vista hay que estar lo más tranquilos posible para resolverlo de la mejor manera cuando lleguen los momentos claves", cerró.

Las incógnitas en la formación

La Selección argentina permanece concentrada en Miami, donde el entrenador Lionel Scaloni ajusta los últimos detalles físicos y tácticos del equipo luego del exigente triunfo por 3-2 en tiempo suplementario ante Cabo Verde, mientras define tres dudas clave de cara al cruce con Egipto por los octavos del Mundial 2026.

La primera incógnita está en el sector defensivo. Facundo Medina terminó el último partido con signos de fatiga y molestias musculares tras el intenso esfuerzo. Si no logra recuperarse a tiempo, su lugar será ocupado por Nicolás Tagliafico, quien aporta experiencia y solidez en el lateral izquierdo.

En la mitad de la cancha aparece una de las disputas más abiertas. Alexis Mac Allister y Thiago Almada compiten por un lugar en el once inicial, mientras que Leandro Paredes surge como alternativa para darle mayor control al eje. En paralelo, Nicolás González también es considerado si el plan táctico apunta a más amplitud por las bandas.

La tercera duda se concentra en la ofensiva. La incógnita pasa por quién acompañará a Lionel Messi en el frente de ataque. La potencia de Lautaro Martínez y la presión constante de Julián Álvarez vuelven a dividir las posibilidades en la definición del equipo titular.