Conmebol duplicó ingresos por sponsors y eleva premios de sus torneos a más de u$s 200 millones La Confederación Sudamericana de Fútbol comunicó que desde 2016 aumentó sus ingresos por patrocinios de los torneos de u$s 18,4 millones a u$s 35,7 millones. A su vez, elevará las ganancias de los equipos que intervengan en las tres Copas.