Las acciones del S&P Merval y los bonos se desplomaron hasta 4% ante la incertidumbre preelectoral

El selectivo local arrancó septiembre a la baja tras caer 14,4% en agosto, con foco en el dólar, las tasas y la elección clave en PBA.

Las acciones del S&P Merval y los bonos cayeron hasta 4% y abrieron la semana a la baja después de que el índice marcara pérdidas de hasta 14,4% durante agosto . Paralelamente, la primera jornada del mes no contó con la referencia de Wall Street , ya que es feriado nacional por el Día del Trabajo en EEUU .

El índice bursátil retrocedió 2,1% a 1.939.743,31 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 3,4% a 1.414,43 puntos. Entre los principales papeles que encabezaron las pérdidas destacaron: BYMA (-3,9%); IRSA (-3,8%); Transportadora de Gas del Sur (-3,7%).

La semana pasada, el selectivo local exhibió un retroceso semanal del -5,8% y mensual del -14,4%. Todos los sectores presentaron movimientos a la baja, en especial el Industrial (-11,6%), que fue el menos favorecido.

"El próximo domingo serán los comicios en la Provincia de Buenos Aires y uno de los principales desafíos que enfrentará el oficialismo nacional para mostrar su competitividad en las urnas explicó en esta jornada Bell Bursátil . "El mercado comenzó a pricear una derrota con las últimas noticias y, de no concretarse ese resultado, los valores de las acciones y bonos pueden dispararse" , añadió.

Al respecto, el economista José Ignacio Bano aseguró a Ámbito que el factor político fue el que más pesó en la variación de los activos en esta jornada, en vísperas a lo que será la instancia electoral en PBA, la cual funcionará como una gran muestra de lo que puede ser el resultado de las elecciones legislativas a nivel nacional .

Asimismo, el especialista sostuvo que los activos experimentan "volatilidad" a raíz de las elecciones y el ruido político alrededor del Gobierno, pero que no se trata de una marcada tendencia. Según Bano, si el oficialismo hace una buena elección tendrá "más amplitud" para tomar medidas a través de decretos sin que sean rechazados por parte del Congreso.

En esa línea, Bano hizo hincapié en las visiones antagónicas a nivel económico entre el Gobierno y la oposición. "Claramente, para una persona tomando una decisión importante de inversión, o una empresa queriendo poner una planta, no es lo mismo que esté un gobierno u otro", afirmó.

A la hora de referirse a los indicadores económicos, Bano dijo que estos están "más o menos estables, para bien o para mal", con un nivel de actividad que no crece y un tipo de cambio con medidas constantes por parte del equipo económico para "mantenerlo a raya".

El Sales Trader de Grupo IEB, Nicolás Cappella, remarcó que si bien fue "una rueda sin mucha referencia y poco volumen" a causa del feriado estadounidense, el mercado local tuvo "una jornada fea". "La elección de Corrientes no arrojó un manto tranquilizador en la víspera de las elecciones de PBA", deslizó sobre el magro resultado del oficialismo en los comicios de esa provincia, donde cosechó menos del 10% y se posicionó como la cuarta fuerza.

Por su parte, desde PPI indicaron que se espera que la semana esté atravesada por la volatilidad en el plano local a raíz de las elecciones de medio término, mientras el frente internacional seguirá siendo decisivo ante las posibles señales de la Reserva Federal (Fed) de EEUU para efectivizar un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés.

Bonos y riesgo país

Por su parte, los bonos en dólares retroceden en su totalidad. El Bonar 2041 baja un 3,6%, el Bonar 2035 lo hace un 3,1% y el Bonar 2035 pierde un 2,7%, al igual que el Bonar 2038 y el Global 2038.

Los títulos en dólares presentaron caídas generalizadas de precios en la última semana de agosto y perdieron 3% en promedio. Por su parte, los títulos bajo ley local replicaron la dinámica en -3,1% y los bonos ajustados por CER destacaron entre los soberanos en pesos con una suba promedio de +3,2%.

El último dato del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan) del 29 de agosto mostró un valor de 829 puntos básicos y arrojó una caída del 1% con respecto al registro anterior.

Agosto, un mes para el olvido

En Wall Street, Edenor encabezó las pérdidas mensuales de los activos argentinos tras contraerse un 25%. Fue seguida por Grupo Supervielle (-24%) y BBVA Argentina (-23%). Además del impacto por el escándalo en la Andis, la caída mensual de los papeles estuvo explicada a partir de los reveses legislativos del Gobierno en el Congreso.

En agosto, el S&P Merval perdió un 14,4% a 1.984.845,04 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo un 14,3% a 1.463,26 puntos. A nivel mensual, los títulos soberanos en dólares retrocedieron entre 2,5% y 5,7%, con mayor castigo en los títulos ley local frente a los de ley Nueva York.