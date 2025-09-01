Inesperado presente para "Dibu" Martínez: el Manchester United compró a otro arquero y quedó colgado en su club







Cuando tenía todo para ser nuevo jugador del Manchester United, dicho club contrató a otro arquero y "Dibu" quedó "colgado" en el Aston Villa. Ahora, su futuro es una incógnita.

Inesperado presente para "Dibu" Martínez: el Manchester United compró a otro arquero y quedó colgado en su club @AVFCOfficial

El Manchester United acordó la llegada del arquero belga Senne Lammens y desistió de la contratación del argentino del Aston Villa, Emiliano “Dibu” Martínez. Esto resulta un gran problema para el campeón del mundo, ya que quedó "colgado" en su club y su futuro es una incógnita.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de no haber sido convocado por el entrenador español Unai Emery para el encuentro ante Crystal Palace del domingo pasado en pos de que las negociaciones con el Manchester United lleguen a buen puerto, el arquero oriundo de Mar del Plata sufrió un duro revés con la contratación del arquero Senne Lammens, del Royal Amberes de Bélgica, por parte de los "Diablos Rojos".

Con esta adquisición del juvenil, el equipo del portugués Rubén Amorim desistió de contratar al arquero campeón del mundo con la Selección argentina en la edición de Qatar 2022. El guardameta belga será el reemplazo del camerunés André Onana y Martínez volverá a estar a disposición del entrenador Emery.

Sin embargo, el propio director técnico español realizó una declaración post derrota ante el Crystal Palace que preocupó a Martínez. Al ser consultado por quién será su arquero en el futuro, Unai Emery declaró “Bizot, Marco. Se terminó el tiempo”, dejando en claro que no es una seguridad la titularidad del argentino.

Mientras el arquero se suma a la Selección argentina para afrontar la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el Galatasaray de Turquía es uno de los equipos que corre a contratiempo para cerrar su llegada en el último día del mercado de pases europeo que es el martes.