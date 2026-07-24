De ser promesa en la Premier League a perder más de u$s30.000 por noche: la caída de Dele Alli

Supo ser una de las mayores promesas del fútbol, pero lleva años sin brillar y hoy es noticia por sus escándalos fuera de la cancha.

La exestrella del Tottenham vive un presente alejado de las canchas, con serios problemas con la noche.

El fútbol tiene muchas historias sobre jugadores frustrados tras un prometedor inicio de carrera. Entre tantos ejemplos, pocos hacen tanto ruido como el de Dele Alli . El crack inglés fue una de las mayores promesas del Tottenham y tuvo un gran nivel dentro del conjunto londinense.

Aún se recuerda su rol como pieza clave en el equipo dirigido por Mauricio Pochettino, el cual alcanzó a jugar una final de la UEFA Champions League. Pero todo ese talento quedó en el olvido y hoy, a sus 30 años, se encuentra sin equipo y con problemas de adicción al juego.

Bamidele Jermaine Alli, mejor conocido como Dele Alli, es un futbolista inglés de dura infancia . "A los seis años, abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, frecuente en la casa. Ella era alcohólica", confesó hace unos años en una charla con Gary Neville.

El jugador contó su envío a África para aprender sobre disciplina, su inicio en el cigarrillo a los siete años y el posterior tráfico de drogas a los ocho. Con su padre en Nigeria y los problemas de su madre, la familia de un compañero en el MK Dons terminó adoptándolo.

El club de Milton Keynes lo formó y allí debutó profesionalmente en la tercera división de Inglaterra. Sus buenos rendimientos hicieron que el Tottenham pagara u$s8 millones por su ficha . Fue clave en los Spurs al integrar el plantel finalista de la UEFA Champions League en 2019, donde cayeron ante el Liverpool.

Alli disputó más de 250 partidos con el Tottenham, aunque no pudo obtener títulos con los Spurs. Instagram de Dele Alli: @dele

Jugó para su selección el Mundial de Rusia 2018 y la Eurocopa 2016, pero para la temporada 2021-22 su rendimiento empezó a bajar. Se marchó al Everton y casi no sumó minutos, por lo que su siguiente destino fue el Besiktas de Turquía. Allí tampoco se asentó y, tras un olvidable paso por el Como de Italia, se encuentra sin club.

Sin club y con problemas de juego: la debacle del futbolista

El gran problema de Dele Alli hoy en día es la falta de equipos interesados en sumarlo. Se encuentra libre, vistió camisetas importantes y participó de grandes competencias, pero para muchos resulta un desafío muy difícil de asumir el de reflotar su carrera deportiva.

Su presente tampoco ayuda: el medio inglés Daily Mail Sport reveló que pasa sus noches en el casino de Londres. Recientemente perdió cerca de u$s200.000 dólares en una serie de póker de varias jornadas. Testigos del recinto revelaron un gasto cercano a los u$s33.000 todas las madrugadas.

Everton lo ayudó a superar adicción en un centro de rehabilitación, tras haber confesado que consumía pastillas para dormir mezcladas con alcohol. Sin embargo, con este episodio reciente, no hay chances de una contratación, ya que ningún club asumiría el riesgo por sus dramas fuera de las canchas. A todo esto, se le añaden sus serios problemas de lesiones.