¿Cuánto invierten Nike y Adidas en patrocinios deportivos?

Entre las dos compañías de indumentaria deportiva ya tienen comprometidos contratos por u$s 3.000 millones de dólares en 2021. Y una vez más con Nike liderando.

Según datos de GlobalData Sports Intelligence Center publicados por Kpmg, la marca americana invertirá u$s 1.673 millones de dólares en 2021, casi 270 millones más que la marca de las tres bandas.

Esta brecha se puede explicar ya que Nike es el patrocinador principal de las tres grandes ligas estadounidense (NFL, NBA y MLB), mientras que Adidas sólo cuenta con la NHL.

Nike firmó un contrato por ocho temporadas con la NBA que reporta a la liga u$s 125 millones de dólares anuales. Esta cantidad es una tercera parte de la inversión total en básquetbol, que asciende hasta u$s 352 millones de dólares y equivale al 21% del total invertido en patrocinio deportivo, sólo por detrás del fútbol.

A esta suma hay que añadir el fútbol americano, que superará los u$s 194 millones en 2021, así como el béisbol y el golf, con 100 millones para cada deporte.

Sin embargo, con el golf, no cuenta con un acuerdo con el PGA Tour, sino que optó por asociarse a los mejores jugadores, como Tiger Woods o Rory McIlroy, entre otros.

En la vereda de enfrente, Adidas, sin contratos con las principales propiedades deportivas norteamericanas, concentra el 73% de sus recursos en el fútbol, con un total de u$s 1.026 millones comprometidos en 2021.

Por detrás se sitúa el deporte universitario, que apenas copa el 8% de la inversión, y el fútbol sala, con un 7%.

El hockey hielo, con la NHL, supone un desembolso de u$s 72 millones anuales. En cuanto a otras categorías, como el básquetbol, apenas alcanzan el 3% de la inversión, superados incluso por el beach soccer, donde otras marcas como Puma ya comenzaron a arañar cuota de mercado a Adidas.

Si el campo estadounidense es el que decanta la balanza inversionista a favor de Nike, el fútbol europeo está del lado de Adidas.

Entre ambas marcas destinarán u$s 1.860 millones de dólares en 2020-2021, de los que u$s 835 millones están comprometido en clubes del Big Five europeo.

El gasto de ambas multinacionales como patrocinadores técnicos representa el 68% del total entre los equipos de LaLiga, Premier League, Bundesliga, Serie A y Ligue-1, que en 2020-2021 se situará en torno a u$s 1.108.200.

Sin embargo, a pesar que la inversión de Nike es menor, tiene más clubes que Adidas. Sin embargo, el acuerdo firmado entre la marca de las tres tiras y el Real Madrid aporta a la entidad blanca unos 147.800 millones anuales.

El contrato con el Real Madrid equivale al 30% de la inversión en el Big Five y una décima parte del total invertido en fútbol. La cantidad es casi dos veces superior al resto de sus principales acuerdos, a excepción del firmado con el Manchester United, que asciende a u$s 116.000.000.

El Bayern Munich percibe en torno a u$s 673.800 millones anuales, el Arsenal u$s 81 millones y la Juventus U$S 62.700 millones por temporada.

El mayor desembolso de Nike es por vestir al Barcelona, por el que paga u$s 129.300 millones por temporada.

Desde este año también cuenta en su cartera de socios con el Liverpool, que no renovó con New Balance a cambio de u$S 101 millones de euros fijos. La lista se completa con el Chelsea, por u$s 93.600 millones al año, el Paris Saint-Germain, con quien renovó en 2019 por u$s 61.600 millones por campaña, y otros como el Atlético de Madrid o el Sevilla.