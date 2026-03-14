No fue convocado para el Repechaje del Mundial 2026 y su familia se puso en contra de su propio país

Volvió del retiro para poder hacer historia con su nación, pero el DT decidió dejarlo afuera de la chance de llegar a la Copa del Mundo.

Este equipo vive un escándalo de cara al sueño de disputar la Copa del Mundo.

En Estados Unidos, México y Canadá está todo listo para el inicio del Mundial 2026 , más allá de algunos detalles externos al fútbol que podrían alterar a los equipos que participen del torneo. Pero fuera de esos detalles, se aproximan los repechajes que definirán a los últimos clasificados.

Los duelos definitivos para las selecciones, fuera de la UEFA, que buscan los últimos lugares en el torneo continental se llevarán a cabo en México. Pero de cara a estos encuentros trascendentales, hay un escándalo que ha generado revuelo en toda Sudamérica.

Bolivia se juega una chance histórica en esta repesca final, que le permitirá disputar una Copa del Mundo de fútbol masculino nuevamente en el Mundial 2026 si logra superar dos partidos claves para todo el país. En este contexto, el máximo goleador histórico decidió volver del retiro para dar una mano.

Marcelo Moreno Martins , que anotó 31 goles en 107 presentaciones con La Verde, había jugado por última vez en 2024, cuando decidió colgar los botines tras su paso por el Cruzeiro de Brasil. Ante la posibilidad de que el equipo representante de Conmebol pueda volver a disputar el torneo más importante a nivel selecciones desde Estados Unidos 1994 , se le presentaba una oportunidad irrepetible que no quería perder.

Firmó con Oriente Petrolero y esperaba llegar con ritmo a estos duelos de repechaje, que tendrán como primera parada el choque ante Surinam. Óscar Villegas reveló hace poco la lista de los 28 convocados que buscarán el gran objetivo, y entre los nombres no figura el delantero que jugó en Europa. Esto no cayó nada bien en su entorno, que mantenía la ilusión de verlo nuevamente en la nómina.

Bolivia Getty Bolivia podría volver a disputar una Copa del Mundo 32 años después. Getty Images

El polémico mensaje de su hermano en contra de Bolivia

Sin chances de poder formar parte del sueño de toda Bolivia, que es ingresar al Mundial 2026, el hermano de Moreno Martins tuvo un gesto que desató una enorme polémica. "Vamos Surinam, carajo", subió a una de sus historias de Instagram.

El revuelo en el país vecino fue enorme, ya que más allá de si el delantero formaba parte o no, uno esperaría que todos los bolivianos estén unidos en un mismo objetivo. Ante este panorama, las críticas no tardaron en llegar. El hecho de apoyar al rival por la ausencia del ex Cruzeiro no fue bien recibido.

A esto hay que sumarle otro detalle: en caso de que algunos de los atacantes no puedan viajar al torneo mundialista, el goleador seguía siendo una opción para Villegas. Sin embargo, a raíz de los comentarios de su familia, esta posibilidad ya habría quedado descartada, ya que no cayó bien en el cuerpo técnico.

Instagram de Marlon Moreno Martins El polémico mensaje del hermano del goleador histórico de Bolivia. Instagram de Marlon Moreno Martins

Todo listo: los partidos de Bolivia en el repechaje del Mundial 2026

La séptima plaza de las Eliminatorias de la Conmebol fue para Bolivia tras ganarle a Brasil en casa, con el recordado gol de Miguel Terceros de penal. Ante este hecho histórico, para ingresar a la fase de grupos del Mundial 2026 primero deberá superar el famoso repechaje, el cual tendrá un formato distinto al que se venía viendo en ediciones anteriores.

A diferencia de los equipos de la UEFA, el resto disputará un "mini torneo" para definir los dos cupos que quedan. Se disputarán dos llaves, una en Guadalajara y la otra en Monterrey. Los sudamericanos se medirán ante Surinam el 26 de marzo en estadio BBVA de Monterrey, y en caso de superarlos, avanzarán a la final contra Irak el 31 del mismo mes.

Cabe remarcar que esto podría tener modificaciones. Si Irán finalmente es anunciada como baja entre los equipos participantes, Irak lo reemplazará en el Grupo G, pero esto no le dará a Bolivia la oportunidad de clasificarse para el Mundial 2026 solamente por superar a los de Concacaf, ya que Emiratos Árabes Unidos ingresaría en su lugar.